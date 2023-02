FOTOS: La Roda de la Pau celebra 20 anys amb una crida per cosir els lligams entre pobles

Un gran símbol de la pau fet en format de trencadís va presidir la celebració dels 20 anys de la Roda de la Pau de Sabadell, aquest dijous al vespre a la plaça del Doctor Robert. Més d’un centenar de persones van assistir a la trobada, en la qual van fer la roda sostenint una corda que incloïa cartells amb missatges ‘Sí a la pau’ i ‘No a la guerra’ per fer una crida cosir els lligams entre pobles. Durant l’acte es va recordar la guerra d’Ucraïna i que, a l’inici del 2022, hi havia una trentena de conflictes armats arreu del món segons l’Escola de Cultura de Pau de la UAB.

La Roda de la Pau és una trobada anònima que se celebra cada dijous de 20.45 h a 21 h, es fa en silenci i acaba amb una lectura relacionada amb el missatge que volen transmetre, a favor de la pau i de rebuig a qualsevol tipus de violència. Tal com va explicar una de les ciutadanes anònimes que organitza la roda, la continuen fent “amb el mateix format, senzillesa, anonimat i obertura d’acollir qualsevol fet que sigui un greuge humà”.

La commemoració del vintè aniversari de la roda va servir per homenatjar les persones que l’han fet possible tots aquests anys, algunes de les quals ja no hi poden assistir per problemes de salut i, d’altres, han finat.