La Trena: Una història de superació, empatia i sororitat que triomfa al Principal

El teatre és un lloc màgic. Un indret ple d’històries increïbles on qualsevol cosa és possible. Fins i tot que les vides de 3 dones de diferents indrets del món s’entrellacin. Sota aquesta premissa es presenta La Trena al Teatre Principal. Una adaptació del best-seller La Trenza, de l’autora francesa Lætitia Colombani, feta per Cristina Genebat juntament amb Marta Marco i dirigida per Clara Segura. Totes 3 hi participen, juntament amb la sabadellenca Carlota Olcina, interpretant tant els personatges principals com també els secundaris.

Dones coratge

L’obra comença presentant-nos 3 dones. L’Smita (Marta Marco), de la Índia; la Sarah (Cristina Genebat), del Quebec i la Julia (Carlota Olcina) de Palerm. Dones coratge que, tot i tenir vides dificils, s’enfronten al mon que els envolta. Cadascuna d’elles viu i representa una realitat concreta, no obstant això, comparteixen els anhels de llibertat i rebel·lia. D’una manera o altra, les 3 busquen trencar amb el destí que els ha estat imposat i això es pot anar veient durant tot l’espectacle.

Tres vides que veiem desenvolupar-se durant l’actuació i que tenen a Clara Segura com a intèrpret de la narradora. El seu personatge permet una gran introduccio de les escenes i personatges. Tenint la iluminacio, el fons i la musica d’abient un pes important al marcar be les transcissions entre les diferents històries que s’expliquen.

Com bé indica el nom de la funció, a La Trena hi podem veure com els destins de les 3 dones van entrellaçant-se. Una successió de fets que fan estar ben atents els espectadors fins al final. Tot per saber el gran desenllaç, ja que per cadascuna de les protagonistes la trena representa un motiu concret i ,alhora, també un nexe en comu que les acabarà unint per sempre.