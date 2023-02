En marxa les obres. Aquesta setmana han arrencat les tasques d’execució del carril bici de la ronda Arraona amb la ronda Maiols de Sant Quirze del Vallès. En total, es preveu la construcció de 600 metres lineals d’aquest carril, que ha d’estar enllestit a finals d’aquest mateix mes de febrer. El nou itinerant enllaçarà amb el carril existent de la ronda Arraona, arribant fins a l’entrada de la rotonda, un fet que permetrà connectar amb Sabadell pel polígon de Can Feu.

L’empresa Enco Infraestructures i Serveis SL està duent a terme l’actuació en unes obres que compten amb un pressupost de 171.618,33 euros.

Aquesta nova estructura té com a objectiu afavorir la mobilitat no motoritzada, apostant per la mobilitat sostenible. L’Ajuntament de Sant Quirze celebra que el projecte incentiva de forma definitiva l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport eficient, saludable i ecològic. A més, l’itinerari connecta amb altres circuits com la Via Verda i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Nous carrils bici

L’actual carril per a bicicletes de Sant Quirze finalitza per un costat abans de la rotonda que formen la ronda Arraona amb el carrer de Priorat i l’avinguda del camí del Mas; i per l’altre finalitza a la mateixa ronda Arraona, abans de la rotonda que conformen amb la ronda Maiols i el carrer de Vicenç Renom.

Sabadell i Sant Quirze ja estaven comunicats pel carril bici de la rambla d’Ibèria, que passa per la plaça del Mil·lenari, en paral·lel a la carretera C-1413 i la línia d’FGC, fins a connectar amb el passeig de la Bòbila de Sant Quirze. Les obres de construcció d’aquesta via van acabar el passat mes de maig després de prop de mig any d’actuacions a la zona.