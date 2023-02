La mostra de pessebres de Castellar acull 9.000 visitants (+25%)

El Grup Pessebrista de Castellar ha tancat la seva 72a mostra de pessebres amb 9.000 visitants, entre un 20 i un 25% més respecte a l’any anterior. Així ho assegura el president de l’entitat, Joan Juni, qui afirma que l’increment de les visites es relaciona amb la bona rebuda que ha tingut la temàtica dels diorames d’enguany, basada en els invents i descobriments de la humanitat. El 5 de febrer va ser l’últim dia en què l’exposició estava oberta al públic.



“Hem dedicat moltes hores a fer la mostra i hem recollit els fruits. Les persones que han vist la mostra han quedat molt sorpreses i han tornat a casa encantades. Això ha fet que el boca orella ens hagi ajudat molt”, detalla Juni. De fet, el president del Grup Pessebrista de Castellar remarca que l’exposició ha acollit visitants de tot arreu, també de fora de l’Estat. “Han vingut autobusos sencers a veure els pessebres. Els visitants ens diuen que és una de les millors exposicions de Catalunya. Això ens omple molt i, evidentment, n’estem molt orgullosos”, valora.

Tot i que la 72a mostra de pessebres ha tingut una acollida remarcable, s’ha quedat una mica lluny de l’exposició del 2019, que tenia com a fil conductor el cinema. Aquell any, més de 10.000 persones es van apropar a l’establiment del Grup Pessebrista de Castellar per veure els diorames.

Comença la preparació de la 73a mostra

Així mateix, tot i que encara queda un any sencer per a la següent mostra de pessebres, l’entitat castellarenca ja ha començat amb la seva preparació. La temàtica dels diorames ja està escollida, tot i que, de moment, encara no es desvetllarà.

Joan Juni, això sí, apunta que hi haurà novetats importants, ja que aquest 2023 se celebra el 800 aniversari del primer pessebre de Sant Francesc d’Assís. Per aquest motiu, Barcelona serà la seu de la Biennal del Pessebres i es faran exposicions de diorames a l’església de Santa Maria del Mar. El Grup Pessebrista de Castellar hi participarà de forma activa. “Ens espera un any molt intens i de ben segur que els nostres pessebres es podran veure a altres llocs a banda de Castellar”, conclou.