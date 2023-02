Raúl Baena: “El Sabadell és un repte, vinc amb moltes ganes d’aportar i sumar”

Després d’enllaçar dues sessions d’entrenament a Sant Oleguer, Raúl Baena ha estat presentat oficialment a les instal·lacions d’Auser concessionari. El director esportiu, Jaume Milà, ha destacat el bon to físic del futbolista i confia que pugui donar el punt d’experiència i defensiu que li falta a l’equip.

“Vinc amb moltes ganes d’aportar i sumar”, ha explicat un Raúl Baena que ha assegurat trobar-se “molt bé” en tots els sentits: “aquesta setmana estic treballant de forma progressiva, però estic a disposició del cos tècnic”. Ha reconegut que “tenia al cap continuar a l’estranger, però quan el meu agent em va presentar l’opció del Sabadell ho veig veure amb bons ulls. M’han parlat molt bé del club i per a mi significa un repte. Estic preparat”.

En la seva etapa a l’Espanyol, Raúl Baena va destacar per un perfil més aviat defensiu. “Si això és el que em demana el tècnic, cap problema”. Com a anècdota, per primera vegada es trobarà amb un entrenador, Miki Lladó, que és més jove que ell. “Mai m’havia passat, és cert, però només és un número, no té gens d’importància. Cadascú té el seu rol, ja he parlat amb ell per saber el que vol de mi”.

Ara, el seu objectiu és “adaptar-me el més ràpid possible. La rebuda ha estat excel·lent, amb un ambient molt bo al vestidor. M’han fet sentir molt còmode”. No sap si debutarà diumenge contra el Numancia, però ha destacat que “es tracta d’un partit molt important, volem sumar els tres punts i escalar posicions a la taula”.