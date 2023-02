Clam empresarial contra el dèficit fiscal

Les cambres de comerç de Sabadell, Barcelona Girona i les patronals Amec, Cecot, Pimec i FemCat s’han unit aquest divendres per clamar contra el dèficit fiscal i alertar dels efectes que té per a la competitivitat de Catalunya. En un manifest conjunt presentat a Barcelona aquestes entitats han demanat una “acció contundent” que passi per “recaptar i decidir” sobre els recursos, però sense especificar un model específic de finançament. Tanmateix, els firmants no descarten eludir la “col·laboració raonable en l’equilibri i la solidaritat territorial”. El diagnòstic, elaborat pel Col·lectiu d’Economistes pel benestar, avisa també del caràcter “crònic” del dèficit fiscal, que xifren en el 8% del PIB.

“Plantegem el concert basc com un model, però no ens pronunciem ni reivindiquem el model basc ni qualsevol altre. El que diem és que l’experiència d’aquests quaranta anys ens diu que sense capacitat per recaptar i decidir sobre la destinació dels recursos de Catalunya difícilment aquests elements es podran rectificar”, ha ressaltat el responsable de l’estudi, l’economista sabadellenc Joan B. Casas.

A parer seu la situació crònica catalana té un impacte directe tant en la capacitat de l’economia per competir com en el benestar dels ciutadans. Preguntat per les possibles alternatives, Casas reconeix que hi ha “moltes arquitectures” possibles per resoldre la situació actual, posant per exemple el d’una autonomia “avançada” o models de concert o “federació”. De fet, el manifest presentat a les instal·lacions de la Cambra de Barcelona exposa novament que la distribució dels recursos públics a l’Estat és “clarament injusta i insuficient” sense apostar per un model concret.

“Altament preocupats per la situació”

El document, que porta per lema Cal gestionar els recursos propis per millorar el benestar i la competitivitat de Catalunya, recorda que l’aportació a la solidaritat interterritorial afecta negativament el creixement de l’economia del país. En aquest sentit, els signants es mostren “altament preocupats per aquesta situació” i apunten que el país ha de poder decidir sobre els recursos que genera.

Des de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, assegura que mai s’han deixat de denunciar problemes com el dèficit fiscal o la manca d’inversió de l’Estat a Catalunya. En aquest sentit, ha insistit que per la cambra barcelonina “l’única manera de tenir un bon finançament és assolir la independència”. Malgrat això, Roca ha considerat convenient tornar a situar al debat públic la situació del dèficit perquè la societat en parli.

“Totes les entitats que ens hem adherit segurament tindre diferents propostes de com solucionar aquest diagnòstic”, ha apuntat abans de reivindicar que per a ella “l’única solució” passa avui per la independència de Catalunya. Tanmateix, ha asseverat que cada actor pot tenir les seves pròpies fórmules. D’ara en endavant, els firmants esperen sumar al seu manifest altres actors econòmics per generar de nou debat al voltant del model de finançament autonòmic.