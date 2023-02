Marta Farrés fa camí per revalidar l’alcaldia de Sabadell amb un gran acte

Marta Farrés, actual alcaldessa de Sabadell, vol encadenar quatre anys més al capdavant de la ciutat de Sabadell. “Em presento a les eleccions amb les energies renovades per continuar aquesta etapa com a alcaldessa de la ciutat”, ha indicat Farrés, que va ser ratificada oficialment fa unes setmanes en una assemblea a l’agrupació local del PSC a Sabadell com a cap de llista del grup municipal i del projecte socialista sabadellenc dels pròxims anys.

En declaracions al Diari de Sabadell, l’alcaldessa sosté que el seu partit “és la clara garantia que la ciutat funciona”. Una idea que exposarà i revalidarà a la ciutadania aquest mateix diumenge 12 de febrer, en un gran acte previst a les 12 h a la Fira de Sabadell.

🗓️ Què faràs el 12/02 a les 12 h?

M'agradaria molt que m'acompanyessis a l'acte de presentació de la meva candidatura a la reelecció com a alcaldessa de #Sabadell.

Faré balanç del mandat i explicaré el meu projecte per a la nostra ciutat. Si vols venir, escriu-me per privat 👍 pic.twitter.com/U9XqgP2jgY — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) February 1, 2023

“Veníem de quatre anys perduts per a la ciutat perquè el govern anterior no tenia projectes ni capacitat de tirar-los endavant”, rebla Farrés, que afegeix que “ara finalment la ciutat de Sabadell torna a estar en marxa”.

Confiança de cara a les eleccions

Les eleccions municipals, previstes el 28 de maig d’aquest any, seran les que decidiran la composició del govern municipal. A això, la líder municipal socialista s’ha mostrat confiada: “Aspiro a seguir al capdavant de l’Ajuntament aglutinant el recolzament de tota aquella gent que viu Sabadell en positiu, i que vol impulsar aquesta nova etapa de creixement”. L’alcaldessa, a més, ha subratllat la importància de posar en valor “la cultura de sumar talent per la ciutat de Sabadell”.

Quatre anys de mandat després

Toca fer balanç. Farrés resumeix els quatre anys de mandat socialista com “una etapa on hem treballat escoltant a tothom”, referenciant ciutadania, entitats i agents econòmics i socials. La composició de govern actual compta amb deu regidors socialistes: “només amb això hem garantit que Sabadell segueix en marxa a tots els barris”. L’alcaldessa s’ha posat la fita d’enfortir el projecte que va iniciar el PSC fa quatre anys per tal de “fer irreversible el camí que hem iniciat a tota la ciutat de Sabadell”.