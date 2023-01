Marta Farrés, oficialment nomenada cap de llista del PSC a Sabadell

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha estat oficialment ratificada com a cap de llista del PSC de Sabadell i encapçalarà el projecte socialista els pròxims quatre anys. L’agrupació local del PSC a Sabadell va celebrar ahir a la tarda una assemblea extraordinària que va reunir un centenar de militants de la formació política per tal de ratificar l’actual alcaldessa de Sabadell i confirmar-la oficialment com a cap de llista del PSC per a les eleccions municipals del mes de maig.

L’alcaldessa sosté que “Sabadell ara està molt millor que fa quatre anys”. Farrés considera que la ciutat ara no va “a dues velocitats”: “El nostre ADN és millorar i no deixar ningú enrere”, diu. Entre les fites que destaca es troben “grans projectes” com l’Escola d’Infermeria, el Hub Aeronàutic o l’ampliació del Parc Taulí. “Són aspectes que ens aporten capitalitat i generen riquesa a la ciutat”, deia.

L’actual alcaldessa també destaca que “no ens hem oblifat del dia a dia”, com ara la reparació de voreres, plantació d’arbres, neteja, enllumenat i seguretat. “Tenim Sabadell en marxa”.