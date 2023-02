Arribem al tram final de setmana amb l’actualitat sabadellenca farcida de notícies. El futur del Portal Sud continua encapçalant les informacions més rellevants a la ciutat.

L’espai on es crearà el Portal Sud està en el punt de mira des de fa anys. La zona ja va experimentar algunes actuacions fa més d’una dècada, quan es va eliminar el gruix d’horts que hi havia en un entorn on hi proliferaven construccions d’obra i on si solien fer reunions familiars i d’amics de cap de setmana.

Sabadell encara el cap de setmana del 18 i 19 de febrer amb ganes de viure un Carnestoltes ple d’activitats que engresquin els veïns. Se celebraran a carrers, mercats municipals i centres educatius i la cita principal, com sempre la rua de Carnaval, serà diumenge a partir de les 17 h, amb sortida des de la cruïlla de l’avinguda de Francesc Macià amb el carrer de Francesc Layret. Així serà la celebració:

El Parlament va aprovar aquest dimecres la llei contra les ocupacions que provoquen problemes de convivència a les comunitats de veïns. Els canvis legislatius permetran als Ajuntaments destinar pisos ocupats que generen una “alteració de la convivència” a “habitatge social”.

Quan ningú ni tan sols sabia què volia dir el concepte ‘màrqueting’, un desconegut grup sabadellenc de rock va fer una campanya que ara s’hauria d’estudiar a les facultats. Els membres de la banda van aparèixer per sorpresa a la portada de la revista musical Fans, l’any 1966: “The Watts venen els seus ossos per comprar guitarres elèctriques”. Sí, així de macabre el crowdfunding: els esquelets dels músics, a la venda per a quan ja no hi fossin. Potser el diable estava massa ocupat per oferir-li l’ànima.

El pentacampió d’Europa, l’Astralpool Club Natació Sabadell afronta tres partits cabdals per al futur de la temporada: el bitllet per a la final four de la màxima competició europea de clubs de waterpolo i la Copa de la Reina. Dues competicions en tres partits, començant pel d’aquest dissabte (13 h) a la Finetwork Aquàtics de Can Llong.