Miquel Martí (Moventia): “La nostra aposta per Sabadell és ferma; el nou centre logístic n’és la mostra”

Moventia és un referent del sector del motor. S’ha convertit en un dels gegants de l’automoció de tot l’Estat. Amb un fort arrelament amb Sabadell, on va néixer ara fa pràcticament cent anys, l’empresa familiar ha sabut adaptar-se als canvis i consolidar un model de negoci centrat en la innovació i la sostenibilitat. El sector està en constant evolució i Moventia tindrà veu i vot sobre com serà la mobilitat futura. El seu president, el sabadellenc Miquel Martí, ho té clar i per això Moventia invertirà més de 120 milions d’euros en descarbonitzar la seva flota de vehicles.

Aquest 2022, l’empresa ha refermat la seva aposta per Sabadell, amb la construcció d’un centre logístic amb una inversió de 14 milions d’euros. Fora de la ciutat i del Vallès, també ha invertit 30 milions en una base operativa a França i ha incrementat la seva presència a Aràbia Saudita. Amb tot, Moventia ha tancat l’any amb una facturació d’uns 700 milions d’euros, una xifra semblant a les anteriors a la pandèmia. Tot plegat en un context incert.

Quina valoració fa dels resultats de Moventia per al 2022?

L’empresa ha recuperat la velocitat de creuer anterior a la Covid? Per a Moventia el 2022 ha sigut l’any de la recuperació postpandèmia. Podríem dir que ens hem tornat a trobar. Hem tancat l’exercici amb uns 700 milions d’euros de facturació.

El sector públic ha agafat més embranzida que el privat.

Sí, pel que fa a la divisió de transport de viatgers, hem tornat als nivells del 2019 fruit de la recuperació de la demanda del transport públic. I, de l’altra, quant a la distribució d’automòbils, hi ha hagut elements conjunturals que no ens han permès estar en la situació prepandèmica. Em refereixo a la crisi energètica, a la manca de semiconductors o de xips, els problemes logístics, entre altres. El sector no ha estat capaç de donar resposta a la demanda. En definitiva, si no fos per això, Moventia hauria recuperat l’activitat d’abans de la Covid.

Un dels projectes de la companyia més rellevants ha estat el seu nou centre logístic de Sabadell.

N’estem molt orgullosos, ja que els nostres orígens estan a Sabadell. El meu avi va fundar Moventia el 1923, amb els primers autobusos urbans de la ciutat, i des de llavors, l’aposta de l’empresa per Sabadell s’ha consolidat en el temps. La inversió de 14 milions d’euros que hem fet en el nou centre logístic n’és una mostra. Es tracta d’una de les bases logístiques més importants de l’empresa, la qual dona suport a la divisió de Moventis en el transport urbà i interurbà; i de Movento, dins de Renault i Mercedes. A més, hi treballen més de 300 empleats.

Vostè va heretar l’empresa del seu pare i des que ocupa el càrrec de president, la companyia ha fet un salt de gegant en termes de facturació. Ha intentat seguir el llegat familiar?

Considero que sí. El meu germà [Josep Maria Martí, conseller delegat de Moventia] i jo formem part de la tercera generació, i, en tot moment, hem seguit el llegat del meu avi i el meu pare. Els seus valors, basats en la confiança i l’honestedat, els tenim plenament assumits i ens els fem nostres. Els membres de la quarta generació, que ja fa 10 anys que treballen a l’empresa, també estan en la mateixa línia. La nostra raó de ser és sentir-nos compromesos amb la societat i el planeta. En definitiva, sentim molt d’orgull que una companyia que va néixer amb només un treballador ara en tingui 5.000 i estigui present a 13 països i tres continents. I sempre diem amb orgull allà on anem que som una empresa de Sabadell.

Sabadell va ser una potència industrial de primer nivell. Com veu la ciutat avui dia? Hem perdut pistonada?

Sabadell gaudeix de bona salut empresarial, però la ciutat i les empreses necessiten la millora de les infraestructures per ser molt més competitives… La construcció de la B-40 és absolutament necessària per al desenvolupament econòmic de Sabadell i del Vallès. Considero que cal una aposta pel transport públic a la segona corona metropolitana: s’ha de doblar la quota del transport públic en autobús al Vallès per arribar en xarxa allà on no arriben les connexions ferroviàries.

La transició energètica en la mobilitat és un tema cabdal avui dia i ha obligat al sector a prendre partit. Com s’ha traslladat a Moventia?

La nostra aposta per la sostenibilitat i la preservació del planeta és molt ferma. Des de Moventia tenim un pla de renovació de la nostra flota. Invertirem 120 milions d’euros amb l’objectiu d’assolir les zero emissions en la nostra flota de vehicles l’any 2035. Actualment, disposem de 113 autobusos híbrids, 47 d’elèctrics i 152 de gas, és a dir, un 16% de la nostra flota està descarbonitzada. A més, disposem de 150 punts de recàrrega elèctrica per vehicles i hem instal·lat més de 700.000 quilowatts de panells solars per millorar l’eficiència energètica de les nostres instal·lacions.

L’electrificació és l’evolució definitiva en la mobilitat privada i pública?

Som dels que pensem que no hi haurà una sola energia alternativa substitutòria del vehicle de combustió, sinó que hi haurà un mix d’energies. Dins d’aquest mix, els vehicles de gas, elèctrics i híbrids són eficients. A més, s’està començant a desenvolupar la tecnologia de l’hidrogen, que permetria allargar l’autonomia dels vehicles. Entre tots haurem de contribuir a la mobilitat sostenible en el futur.

A més, ara els influeix l’entrada en vigor de les zones de baixes emissions (ZBE), no només a Barcelona, sinó també en altres ciutats com Sabadell.

Ja no hem de pensar en ciutats ni en comarques, sinó en àrees metropolitanes. Ja no és tan rellevant on acaba Barcelona i on comença Sabadell… Les normatives que es vulguin posar per les ZBE han de ser les mateixes a tot l’àmbit metropolità, tant pel transport públic com pel transport privat i de mercaderies. Vull assenyalar, però, que per poder afrontar una ZBE cal un model de transició. La capacitat econòmica de la població ha d’anar alineada per tal de no penalitzar a les capes socials més empobrides. A més, si realment volem apostar pels vehicles elèctrics i híbrids, cal una aposta per la capil·laritat de recàrregues elèctriques. Les infraestructures en aquest àmbit han d’anar per davant de l’electrificació del transport públic i privat.

Quins seran els passos de l’empresa familiar en els propers anys?

Tenim un pla estratègic de tres a cinc anys. La voluntat de la família Martí és continuar creixent en les dues divisions que tenim per tal de continuar sent un referent en mobilitat pública i privada. Per això, també volem que la internacionalització agafi més pes en el nostre volum total de facturació. Aquest 2022 hem fet una aposta rellevant per França, on hem invertit 30 milions en una nova base operativa, i també per l’Aràbia Saudita, on tenim més de 25 milions de passatgers i una flota de prop de 400 autobusos. La intenció és seguir amb aquesta línia d’expansió i incrementar facturació.