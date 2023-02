L’expresidenta del Parlament i sabadellenca Carme Forcadell no es planteja tornar a la política institucional i descarta presentar-se a les eleccions municipals de maig o a cap dels comicis propers en el calendari, tot i que el Tribunal Suprem hagi acabat amb la seva inhabilitació.”No tinc previst tornar a la vida política. Fins fa poques hores, estava inhabilitada per molts anys. A més a més, a Sabadell hi ha un alcaldable fantàstic que és el Gabriel Fernàndez i, per tant, ell ho farà molt bé”, ha dit en una entrevista al Cafè d’Idees d’RTVE sobre la possiblitat de liderar els republicans a la ciutat.

Segons Forcadell, ara té “altres interessos” i “de moment no té ganes” de tornar a les institucions. “A més, entenc que es pot fer política des d’altres llocs. Transformar el país i treballar per a millorar la vida de la gent es pot fer des de les institucions però també des d’entitats”, afegeix.

Malgrat assegurar que són “bones notícies” que el Tribunal Suprem hagi extingit les penes d’inhabilitació per a alguns dels condemnats per l’1-O, l’expresidenta del Parlament afirma que “no ho pot gaudir” perquè “pensa en els companys” als que no se’ls ha aplicat el mateix.