El desmantellament dels horts il·legals ubicats a Can Llong i Cifuentes va començar aquest dimarts amb l’objectiu d’endreçar aquest àmbit de la ciutat. La intervenció va arrencar amb les parcel·les de titularitat municipal, on en un futur es construiria habitatge públic.

 

El testimoni dels “veïns” dels horts il·legals

El mateix dimarts vam accedir a la zona per a entrevistar alguns dels usuaris dels horts il·legals, que precisament recollien les seves pertinences abans de ser desallotjats de forma definitiva. “Nosaltres venim aquí a desconnectar de la ciutat i a desestressar-nos”, comentava un dels usuaris, que prefereix mantenir l’anonimat. Tant ell, com el seu company, han criat gallines des de fa prop de cinc anys en una de les parcel·les. “Ponen entre 30 i 35 ous setmanals”, apuntava un dels ocupants de l’hort, que subratllava que sempre per a l’autoconsum, ja que ells tenen la seva pròpia feina, de serraller.

Dues parcel·les més endavant hi té des de fa 11 anys l’hort la Mari Carmen, que advertia que “les festes il·legals i les drogues venen dels horts de l’altra banda de la ronda d’Europa”, referint-se als terrenys ocupats que hi ha a tocar del carrer de Sarasate. Segons el seu relat, “allà es cremen els horts els uns als altres i sempre hi ha baralles”. A la zona on s’ubica ella, però, assegurava que “únicament sembrem la terra i criem animals, i la majoria tenim bona relació”. De fet, el passat juliol un gran incendi va afectar la zona que esmenta la usuària de l’hort il·legal i una gran columna de fum va deixar-se veure des de tota la ciutat. Un incendi que els Mossos d’Esquadra van apuntar que hauria estat provocat intencionadament per una persona que havia ocupat on hort que no era el seu.

Preguntada per si hi ha gent que habita als horts, la Mari Carmen responia que “sí, però que la majoria són veïns propers al terreny”. Lamenta el desenllaç, tot i que admetia que “sabia que això podia passar perquè tot això és de Vimusa”.