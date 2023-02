[Per Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell]

“No veiem les coses com són, veiem les coses com som”, va escriure Anaïs Nin, i no puc estar-hi més d’acord, ens passa com a persones i també com a col·lectius. Crec que podem dir amb rotunditat que el Hub d’Innovació Aeronàutica de Sabadell situa Sabadell a l’avantguarda de la tecnologia i el coneixement i que això farà que, a partir d’ara, ens veiem com a ciutat més capdavantera, més enfocada al futur, amb més capacitat d’atracció d’oportunitats. I és que l’anunci que l’empresa Celestia Aerospace, capdavantera en nanosatèl·lits, instal·larà a la ciutat la seva seu és una porta oberta al futur. Com vaig dir durant la presentació de l’acord entre l’Ajuntament, el Consorci de la Zona Franca i l’empresa Celestia Aerospace, podem dir que estrenem una nova ruta, que va de Sabadell a l’espai.

Aquesta és la primera empresa d’Europa que llança nanosatèl·lits des d’avions i no des de coets, de manera que el sistema és més barat, més ràpid i més ecològic perquè es gasta molt menys combustible. Els nanosatèl·lits es dissenyaran i fabricaran a Sabadell i es llançaran des de l’Aeroport de Lleida. Es donarà feina pròximament a un equip de 40 científics, enginyers, tècnics i pilots, i les previsions són que els pròxims cinc anys puguin treballar-hi 350 persones. A més de totes les col·laboracions, sinergies i noves iniciatives, tant econòmiques com de formació, que poden sorgir al seu voltant.

Sempre he defensat que l’Aeroport és un element diferenciador, que ens dona valor afegit. I que, si ens ho crèiem, aconseguiríem que hi passessin coses. Amb aquesta actitud ens vam posar d’acord amb AENA, la UPC i el Consorci de la Zona Franca per impulsar el Hub Aeronàutic. També, pel fet de creure’ns-ho, ens vam convertir en seu de la primera escola de controladors aeris de Catalunya i Sabadell va acollir el primer vol d’un avió elèctric a Espanya.

Per mi l’Aeroport és sinònim d’oportunitats, un actiu que ens dona singularitat i que posa Sabadell al mapa. La indústria aeroespacial és un dels sectors més punters en noves tecnologies i inversió en R+D+I. L’any 2021, la facturació d’aquest sector va superar els 9.000 milions d’euros, va destinar més de 1.749 milions d’euros a la I+D+I i ocupa de manera directa més de 38.000 persones, amb un salari mitjà que és un 81% superior a la mitjana nacional. Això obre un espai d’oportunitats, que a Sabadell volem aprofitar per innovar, generar riquesa i progrés col·lectiu.

Amb l’arribada de Celestia Aerospace a Sabadell, s’hi realitzarà l’enginyeria, el disseny, la producció i la verificació dels nanosatèl·lits, així com de les parts buides (sense combustible) del llançador. Tindrem la Sala de Control i Seguiment de Missió dels nanosatèl·lits. No és poca cosa.

Fa un any i mig que vam crear el Hub d’Innovació Aeronàutica i una prova que les coses s’estan fent bé és que ja tenim el primer resultat tangible d’aquesta iniciativa. És una bona mostra que la col·laboració publicoprivada en el desenvolupament de noves idees afavoreix l’activitat empresarial.

Cadascú té un paper en aquest complicat engranatge que és la societat en què vivim. I cada paper és únic, insubstituïble i importantíssim. Com a Govern de Sabadell, el nostre paper és crear les condicions necessàries perquè les empreses s’instal·lin i apostin pel territori, perquè creïn llocs de treball, perquè generin riquesa que ens permeti redistribuir-la i fer possible la igualtat d’oportunitats.

Seguim endavant per identificar oportunitats, fer-les realitat i aconseguir que Sabadell avanci i guanyi pes i projecció.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.