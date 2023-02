Aquesta setmana ha començat el desmantellament dels horts il·legals ubicats a Can Llong i Cifuentes. L’objectiu és endreçar aquest àmbit de la ciutat mitjançant una intervenció que ha arrencat amb les parcel·les de titularitat municipal, on en un futur es construiria habitatge públic. L’actuació es durà a terme tenint en compte la situació i particularitats dels diversos animals que es troben a l’indret, que en els pròxims mesos experimentarà una transformació total.

En aquest sentit, l’intendent major de la Policia Municipal, Joan Antoni Quesada, detalla que el procediment habitual en cas que el propietari no es fes càrrec de l’animal, si és domèstic, és portar-lo a la protectora. Si es tracta d’algun altre tipus d’animal, els tècnics municipals estudiaran les opcions que hi ha sobre la taula, com la possibilitat de traslladar-los a una granja.

Les diferents situacions a la zona

La unitat de vigilància del Rodal està habituat a realitzar aquest tipus de procediments. Quan es troba algun animal abandonat, per exemple, es recull i es porta a la protectora. En el cas de trobar animals en un enderroc, com ara els gats ferals (felins de carrer d’una colònia), en considerar que no estan abandonats, el procediment és protegir-los i deixar-los al mateix lloc amb la resta de la colònia intacta. Si l’animal estigués ferit, es portaria a un veterinari.

Entre els usuaris dels horts il·legals, molts explicaven que a la zona hi han criat gallines des de fa prop de cinc anys en una de les parcel·les. “Ponen entre 30 i 35 ous setmanals”, apuntava un dels ocupants de l’hort en conversa amb el Diari, subratllant que la cria és sempre per a l’autoconsum, ja que ells tenen la seva pròpia feina. “Únicament sembrem la terra i criem animals, i la majoria tenim bona relació”, detallaven sobre la vida a la zona.