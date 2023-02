La cultura del treball

Si hi ha alguna cosa que defineix Sabadell és la seva capacitat empresarial i emprenedora, que es demostra amb fets i no amb paraules. Vuit empreses de la ciutat participaran en el primer aparador del món per a les noves tecnologies i la telefonia mòbil, el Mobile World Congress, que va començar ahir i s’allargarà tota la setmana. No és una casualitat que els sabadellencs tinguem un lloc en una cita tan important com aquesta.

Sabadell no seria el mateix sense la seva cultura del treball, el seu talent i perseverança. Sabadell té una llarguíssima trajectòria en sectors tan diversos com el tèxtil, el financer, l’automobilístic i el tecnològic. Des de Logic Control, els anys noranta, fins avui no només hem sabut ser-hi, sinó innovar quan toca. Qualla, Columat, Anais Medical, Imaginae, AldoraTech, Haddock, Palup i Hasing DNA, cadascun des dels seus sectors, han sabut desenvolupar noves tecnologies per estar a l’avantguarda dels temps.

Aquesta actitud, aquesta manera de fer, aquesta cultura empresarial i vital sabadellenca no només ens ha de permetre tirar endavant, sinó arribar a nous horitzons com a ciutat.