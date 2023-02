Aigües Sabadell prepara diversos projectes per guanyar resiliència hídrica

En el marc de la sequera que viu Catalunya, amb els embassaments de les conques internes per sota el 30% i a les portes de noves restriccions per part de l’Agència Catalana d’Aigua, Aigües Sabadell i l’Ajuntament volen donar un nou impuls a la circularitat de l’aigua, posant en marxa el Biotop. Un projecte que ha de fer front als grans reptes del present i futur de la societat.

Aquest dimarts, en el marc de la primera ponència del cicle Aigua i Món 2023, s’ha conegut el Biotop i la seva importància en el futur: “El Biotop, que ve del concepte bio, de vida, i top, d’excel·lència, vol generar vida a Sabadell. Amb aquest projecte afrontem els reptes de l’emergència climàtica, la millora de la salut de les persones, generem llocs de feina i ajudem a persones amb vulnerabilitat”, ha explicat Xavier Cabanillas, director general d’Aigües Sabadell. Un dels tres ponents, juntament amb Núria Saperas, cap de servei de Transició Energètica de l’Ajuntament de Sabadell; i Jordi Vinyoles, responsable de Sanejament i Innovació d’Aigües Sabadell.

Aquest escenari obliga repensar polítiques d’estalvi, i una d’elles és potenciar els usos de l’aigua regenerada: “Part de la solució per resoldre aquest dèficit passa per aquí. L’ACA preveu augmentar en cinc anys el volum d’aigua regenerada i arribar als 100 hm³/any”, ha explicat. Avui dia, a Catalunya, el volum anual depurat és de 620 hm³/any i només se’n reutilitza el 10%. “És aigua de molt bona qualitat que no sigui necessària per a l’ús de boca”, ha detallat. Des de l’any 2011, a través d’una concessió de l’ACA, el polígon industrial de Sant Pau de Riu Sec disposa de doble xarxa de distribució –potable i regenerada–, fet que permet la distribució i consum d’aigua no potable per a usos públics, comercial si industrials: “Sabadell és una ciutat compromesa, amb sensibilitat històrica pels recursos limitats”, ha afegit.

Entre els objectius del Biotop, segons ha explicat Jordi Vinyoles, hi ha diversos projectes en marxa sobre la taula, com el que s’està executant a Can Gambús, amb la doble xarxa –potable i regenerada–, en aplicació de l’ordenança d’usos i estalvi d’aigua de la ciutat, i que abans del 2025 s’haurà executat la interconnexió amb la xarxa de distribució d’aigua regenerada procedent de l’ERA Sabadell riu Sec: “Amb els dos comptadors ja hi ha un estalvi del 33% del consum d’aigua a tots els sanitaris”. Així, mateix es vol acabar de teixir una xarxa d’aigua regenerada –en l’actualitat és de 33 quilòmetres– que podria fregar els 50 quilòmetres per connectar la ciutat i es pugui arribar a punts amb un elevat volum de consum d’aigua.

Entre aquests i altres projectes, com exportar aigua a poblacions veïnes del Vallès –Cerdanyola, Bellaterra i Sant Cugat– un dels grans objectius del Biotop és la recuperació de 2 hm3 d’aigua potable i assolir el 25% d’aigua circular a Sabadell.