Cristian Herrera: “És un orgull que el meu gol passi a la història del Sabadell”

Cristian Herrera s’ha convertit, a les últimes hores, en el gran protagonista del Centre d’Esports Sabadell pel seu estratosfèric i històric gol a la UD Logroñés en el servei de centre de l’inici de la segona part. Un gol que mai s’ha vist a la Nova Creu Alta i que, de moment, només suposa avantatge en el marcador a l’espera del desenllaç en els 43 minuts que resten per disputar, encara sense data.

Quantes vegades haurà vist el gol? Ara, amb el ressò de les xarxes socials, és normal rebre molts missatges amb l’enllaç del gol… No sabria dir-te quantes vegades, però segur que moltes, moltíssimes.

Un gol així no s’entrena, però té tota la intenció. Com ho va decidir? En el mateix moment. Vaig veure que el porter caminava endavant, allunyant-se de la porteria, i li vaig comentar a Pau Víctor que xutava directament amb la intenció de fer gol. És molt difícil, però ho vaig intentar i va sortir perfecte. Només impactar amb la pilota vaig veure que anava ben dirigit.

El fet de l’estat del camp ho complicava més? Una mica, segur. Hi havia el risc de relliscar en el moment de l’impacte i també la pilota pesava més per l’aigua acumulada.

És un gol inèdit i sense antecedents en el futbol estatal i també passarà a la història del Centre d’Esports. Una satisfacció especial? Per descomptat. Sempre es recordarà aquest gol i significa un orgull personal. La celebració també va ser especial amb tots els companys. Va ser una pinya emotiva perquè estàvem fent les coses molt bé i els resultats no arribaven.

Havia intentat fer-ho en algun equip un gol així o des d’una gran distància? En el servei de centre, mai, però en joc tinc dos antecedents en la meva època de juvenil en el FC Barcelona. Una al camp del Huesca, just des del mig del camp, i un altre també des de molt lluny en competició europea juvenil al camp del Wolfsburgo.

El ‘però’ és que no ha servit, de moment, per sumar els tres punts. Doncs sí, aquest és el missatge que volem donar des del vestidor. Encara no hem guanyat el partit. Ho vam celebrar moltíssim perquè era com un premi a la feina de l’equip, però res més.

Com s’analitza la suspensió? Pot perjudicar més al Sabadell tenint avantatge? Hi ha diferents opinions al respecte. Alguns creuen que amb l’1-0 i com estava el camp, podien passar poques coses i mantenir la victòria. Altres consideren que la UD Logroñés podia treure profit del seu potent joc aeri i ens podia fer mal. No podem fer res, només esperar la data i sortir a rematar la feina.

De moment, l’equip de La Rioja arribarà amb nou entrenador. Pot ser un revulsiu? Això no ho sabem. Penso que ens hem de centrar en nosaltres i fer les coses bé quan es jugui la resta del partit.

Amb aquests tres punts, el Sabadell s’hauria apropat moltíssim a la zona de permanència. Aquest és l’objectiu. Ara mateix hi ha un grup d’equips a només un punt de diferència si guanyem a la UD Logroñés i aquesta serà la tònica fins a final de temporada. Tot es decidirà pels detalls. L’equip que faci menys errades se salvarà. Jo penso que estem capacitats per aconseguir-ho.

De moment, el diumenge s’afronta una nova final contra un rival directe a Irun. Guanyar seria un gran cop d’efecte, no? Està clar que quan jugues contra rivals directes els punts tenen encara més transcendència i fins i tot es pot afegir l’average particular. Sabem de la importància del partit i sortirem a guanyar.

A títol personal, se sent satisfet del seu bagatge? De fet, va ser arribar i moldre… Vaig marcar en el meu primer partit a Amorebieta i en estadístiques golejadores estic content, però encara puc millorar el rendiment en altres aspectes del joc. Ara ja conec més els companys i puc dir que em sento totalment adaptat al vestidor, al cent per cent.

Durant gran part de la lliga s’ha parlat dels problemes defensius del Sabadell. Ara es parla més de la falta de pólvora. Què hi diu un davanter? Ho hem parlat al vestidor també i penso que estem treballant per millorar. Contra la UD Logroñés van generar ocasions i situacions de perill. Ens falta decidir a l’àrea, però quan entri la pilot vindran més gols i sumarem de tres en tres, segur.