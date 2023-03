Sentència exemplar

El Tribunal Suprem ha elevat les penes per als tres condemnats que van participar en la violació grupal d’una jove de 18 anys a Sabadell el 3 de febrer del 2019. L’alt tribunal ha considerat que tots els presents a la nau ocupada de Can Feu, fins i tot els que no van perpetrar l’agressió sexual, van contribuir a generar un clima d’intimidació ambiental a la víctima. Són cooperadors, no còmplices. En concret, la sala penal del Suprem ha elevat la condemna de 13 a 24 anys de presó per a dos homes que, tot i ser al lloc dels fets, no van fer res per evitar les violacions.

No solem opinar sobre les decisions judicials; estem acostumats a deixar que siguin uns altres els que es pronunciïn. Però la veritat sigui dita: no podem amagar la nostra satisfacció davant de l’enduriment de les penes. Calia actuar amb tot el pes de la llei per impartir justícia i enviar un missatge exemplar. No fer res també és delicte, i és tan greu com cometre’l.

Esperem que la sentència serveixi per tancar un dels capítols més foscos de l’última dècada a la nostra ciutat, un d’aquells que ens hauria agradat no haver d’explicar.