‘Forbes’ distingeix tres sabadellencs pel seu “èxit professional”

Els emprenedors sabadellencs Gerard Garcia (28 anys), Arnau Navarro (27 anys) i Pol Rosell (27 anys) han estat seleccionats per Forbes Espanya dins d’una llista de 30 persones de l’Estat pel seu “èxit professional”. La reconeguda revista nord-americana, especialitzada en el sector dels negocis, reconeix d’aquesta manera la seva tasca emprenedora i el seu lideratge en la creació de “projectes d’impacte”, així com el seu “esperit d’innovació”.

En el cas de Navarro i Rosell, fundadors de la start-up Haddock i amb experiència prèvia en el sector de la restauració, no és el primer cop que reben una distinció per part de Forbes. La revista els va seleccionar com un dels equips més creatius de l’Estat en el sector dels negocis. Haddock disposa d’un programari SaaS (Software as a Service) B2B que permet optimitzar el control de costos i tenir una visió general del negoci amb intel·ligència artificial. L’empresa local forma part del programa d’acceleració de start-ups de Silicon Valley, Y Combinator, i té presència en més de 1.000 restaurants en el conjunt d’Espanya i Portugal.



Per la seva banda, Gerard Garcia és el primer cop que rep un reconeixement de Forbes. El sabadellenc, amb una àmplia experiència professional tot i la seva curta edat, va fundar Deale el 2021. Es tracta de la primera plataforma d’Europa que es dedica a la digitalització del procés de compravenda de pimes. En el seu primer any de vida, l’empresa emergent sabadellenca ha aconseguit multiplicat per sis el seu equip i ha creat més de 500 oportunitats entre pimes i inversors. A més, Deale va ser distingida com la start-up més innovadora de l’Estat, per la revista econòmica Cinco Días.