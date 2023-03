El Sabadell vol sortir de l’Stadium Gal fora del descens

Nova final davant un rival directe. El Sabadell afronta aquest diumenge (12 h) el duel contra el Real Unión amb la motivació de poder sortir de la zona de descens. Per aconseguir-ho està obligat a guanyar. D’aquesta manera igualaria l’average particular i capgiraria el particular per només un gol. Significaria un cop anímic important i també trencaria una sequera de gairebé sis décades sense victòries a l’Stadium Gal, escenari de mal record per l’escàndol arbitral de fa 14 anys en l’eliminatòria de ‘play-off’.

Miki Lladó complirà el seu segon i últim, de moment, partit de sanció. “Des de dalt es veu molt més nítid el partit, pots analitzar millor el que funciona i el que no, però es perd el sentiment i emoció del terreny de joc”, explica sobre la seva primera experiència lluny de la banqueta. La connexió amb Gerard Bofill tornarà a ser clau aquest diumenge a Irun. El tècnic arlequinat reconeix que “és un partit importantíssim perquè és un rival directe i cada vegada queda menys. Som conscients que significa una gran oportunitat de sortir de la zona de descens i amb aquesta mentalitat afrontarem el duel”. És optimista perquè veu l’equip “amb molta energia i confiança i això em transmet bones sensacions”.

D’altra banda, insisteix que “la consistència defensiva és fonamental, però estem centrats en matisos en atac per millorar amb la pilota. Penso que ja vam fer un pas endavant contra la UD Logroñés a la primera part. Hem de sortir amb empenta, però sense tornar-nos bojos”. Juanmi Carrión, amb molèsties, se suma a la baixa d’Athuman i Adán Gurdiel serà dubte fins a l’últim moment, però sembla difícil la seva participació.

El dimecres 22 els 43 minuts

La represa del Sabadell-UD Logroñés ja té data oficial. El dimecres 22 a les 7 de la tarda es començaran a disputar els 43 minuts pendents més el possible afegit, amb l’1-0 al marcador.

Ha estat una decisió unilateral de la Federació Espanyola de futbol, veient que els dos clubs no es posaven d’acord. El Sabadell volia el 29 i l’UDL, el 15. En el cas arlequinat, s’encaixa entre els partits a Lezama contra l’Athletic B (dissabte, 17 h) i el Barcelona At. a la Nova Creu Alta (dissabte, 19 h). La UD Logroñés entre Intercity (casa) i La Nucía (fora).

R. Unión: crida a l’afició

El Real Unión de Luis David Movilla no ha aconseguit fer de l’Stadium Gal un fortí. De fet, ha sumat els mateixos punts que el Sabadell a casa (15) amb només 4 victòries, totes per la mínima excepte el 2-0 davant el Cornellà. Precisament per recuperar la força del camp propi, la directiva irundarra ha fet una crida a l’afició i ofereix a cada soci la possibilitat d’una entrada gratuïta d’acompanyant. Tot per intentar guanyar un partit que es considera de vital importància. Serà baixa Víctor Parada per sanció i totes les esperances estan dipositades en el migcampista Nacho Sánchez, màxim golejador de l’equip basc amb 10 gols.

En les seves set visites (comptant el play-off d’ascens) a l’Stadium Gal, el Sabadell només ha sumat una victòria, el 0-1 de la temporada 64/65 amb un gol de Noya en la recta final. La resta de partits tenen com a denominador comú la gran quantitat de gols que es van fer: sobresurt un espectacular 5-5 en la lliga 34/35. També trobem un 3-2 ( 33/34), 3-0 (35/36) i un 3-3 en la 58/59. En l’última visita de lliga, el Sabadell va caure per 3-1 en la temporada 01/02. El gol de Vinuesa va ser insuficient. L’àrbitre d’aquest diumenge serà el palentí Fernando Román Román (Comitè Castellà-lleonès).