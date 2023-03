El ‘sí’ i el ‘no’ a la ronda Nord entren de ple en la precampanya electoral de Sabadell

Quart Cinturó, Ronda Nord o B-40. El debat per la construcció d’aquesta infraestructura divideix l’opinió a Sabadell i entra de ple en la precampanya electoral de Sabadell. En el marc del debat social i polític, la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) ha organitzat un debat per posar sobre la taula els pros i els contres de la construcció de la carretera B-40. La ronda Nord de Sabadell i Terrassa és la infraestructura que hauria de connectar Sabadell i Terrassa amb Castellar del Vallès, i ha estat un dels projectes que ha aixecat més controvèrsia entre els diferents grups polítics, actors socials i econòmics.

Segons un estudi realitzat pel departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell, aquesta via absorbiria part del trànsit que avui travessa Sabadell: un 58% dels vehicles que travessen la Gran Via canviarien de ruta i optarien per la ronda Nord. Però hi ha veïns, grups ecologistes i partits polítics que s’hi oposen de ple: consideren que estimularà més l’ús del vehicle privat.

Els del sí a la Ronda: PSC, Junts i Cs

El PSC, Junts per Sabadell i Ciutadans defensen amb ungles la posada en marxa d’aquesta infraestructura. Els arguments compartits són l’expulsió del trànsit dins del nucli urbà de Sabadell, la millor connexió entre Castellar i la C-58 i defensen que milloraria la qualitat de vida dels veïns de la Gran Via, més de 50.000 persones.

Els socialistes han reclamat en nombroses ocasions la construcció d’aquesta carretera. En representació del PSC, Carmel Montllor, apunta que cal apostar per l’economia i afrontar l’emergència climàtica. “La Ronda Nord no és un gran eix de circumval·lació, són unes rondes de caràcter local per treure cotxes del centre de Sabadell i Terrassa”. Creu que “el trànsit no desapareixerà” i “cal racionalitzar” el pas de vehicles. Ara bé, creu que ha d’estar adaptada al territori.

Des de Junts per Sabadell, el seu portaveu, Lluís Matas, ha estat contundent i considera que és una infraestructura clau per a Sabadell i els veïns de la Gran Via. “No ens espanten les pancartes del no a tot“, ha apuntat Matas. “El debat no va de Quart Cinturó o no, perquè això ja està mort”, sosté. I recorda que els trens “no volen” ni “transporten mercaderies”.

El diputat i alcaldable de Ciutadans, Joan Garcia, subratlla que una de les parts més importants del Pla de Mobilitat del Vallès parla de la necessitat de construir aquesta infraestructura. “Afavoreix Gran Via, la carretera de Barcelona (N-150), el barri de Can Llong… és progrés”. I afegeix: “El debat ha de centrar-se en el traçat”. D’altra banda, llança un missatge de tranquil·litat als detractors de la infraestructura: “No hi ha diners, només és un acord polític”.

ERC, la Crida i els comuns, un ‘no’ rotund

El govern de la Generalitat, sota el timó d’ERC, va arribar a un acord polític amb el PSC per desencallar els pressupostos i va cedir amb la Ronda Nord. Però el líder municipal dels republicans, Gabriel Fernàndez, adverteix que no hi ha partida pressupostària per a la infraestructura i s’oposa a aquest model: “Que no us enganyin, això és el Quart Cinturó i volen arribar fins a Granollers. Estan dient mentides”, creu Fernàndez. I defensa: “No volem carregar-nos la plana del Vallès, no és el nostre model”, defensa.

L’alternativa que plantegen? Millorar el transport públic urbà i interurbà –en tren i autobús–, millorar les connexions viàries entre Sabadell i Terrassa i una ronda Nord urbana per permetre la connexió de Castellar amb la C-58, un by-pass soterrat entre la ronda Oest i Castellar.

Una posició similar defensen des de la Crida. “S’ha demostrat que la construcció de més infraestructures no resol els problemes de mobilitat”, apunta Pau Avellaneda, membre de la formació anticapitalista. I es remet a l’emergència climàtica, l’emissió de gasos contaminants i “l’empitjorament de la salut de les persones”. Com a solució, planteja el trasbalsament de conductors al transport públic.

També Joan Carles Torres, des de Sabadell en Comú, considera que la ronda Nord “és un blanqueig” de l’antic Quart Cinturó. La seva proposta passa per un reforç del transport públic i sosté que és “innecessari una obra faraònica que trinxa el territori”. Ara bé, pel que fa a la connexió amb Castellar –ara només s’hi pot accedir per la B-124– sí que defensen un nou nexe d’unió entre la ciutat i Castellar.

Maria Grossi, membre de Sentim Sabadell sosté que la seva formació rebutja el Quart Cinturó però no es tanquen a la Ronda Nord. “No al Quart Cinturó, parlem de Ronda Nord, que és un altre debat”, sosté. Des de la nova formació política defensen que es concreti quin seria el traçat de la via i també posen sobre la taula l’impuls d’infraestructures ferroviàries que connectin amb Castellar.