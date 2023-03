Talls de llum diaris al barri de Can Puiggener

A Can Puiggener és el pa de cada dia. Els veïns d’aquest barri de Sabadell denuncien que pateixen talls de llum constants “dia sí i dia també”. En Bouarfa Chillah, veí i membre de l’associació de veïns, explica que un dels carrers més afectats és el carrer de Florit. “Són talls llargs, no estem parlant de mitja hora”, explica la Joaquina, que explica que fa uns dies es va quedar durant hores sense subministrament.

“M’he comprat un càmping gas per, si em quedo sense electricitat, poder cuinar”, lamenta la dona. I també s’ha aprovisionat de menjars precuinats “per si de cas”. No és l’únic carrer afectat. També els habitatges del carrer de Cartago s’han vist afectats, entre d’altres. “Diversos carrers estan patint talls”, lamenta Bouarfa. Amb l’arribada del fred, es fa més ús d’estufes, radiadors i assecadors que fan saltar els ploms. Però els veïns també assenyalen que hi ha persones que “s’endollen” al corrent elèctric de forma fraudulenta i això “sobrecarrega” la xarxa.

No és l’únic barri afectat. Al barri de Torre-romeu, hi ha talls que s’alternen per fases al carrer del Flamicell i això dificulta el teletreball a alguns veïns. “Potser només marxa mitja hora, però m’atura en sec”, explica l’Olga Garcia, veïna del barri. Però no és un cas aïllat. De l’associació de veïns de Torre-romeu, Manuel Moya, explica que últimament han rebut “moltes queixes perquè els talls són recurrents”.

Endesa va reforçar la xarxa

Endesa va reformar fa uns mesos part de les infraestructures elèctriques de mitjana i baixa tensió del barri de Can Puiggener, que beneficiaria a més de 500 clients, després de greus caigudes en la tensió elèctrica a finals de 2020 i principis del 2021. Aleshores, l’Ajuntament de Sabadell havia aixecat pràcticament un centenar d’actes per les caigudes en el subministrament a aquest mateix barri.

Un problema que semblava haver-se resolt fins fa uns mesos, quan van tornar a patir interrupcions. “Tenim constància que es fa un ús fraudulent”, asseguren els veïns. Fet que podria provocar una sobrecàrrega del sistema i provocar aquestes caigudes de l’electricitat. “Han de perseguir-ho”, demanen.