El PDeCat de Sabadell també rema de cara a les eleccions municipals de maig. En un acte a la nova seu del partit al carrer de Sant Quirze, el grup va presentar el que serà el número 1 del conjunt polític a Sabadell, Amadeu Papiol. El va acompanyar el president del Partit Demòcrata Català, David Bonvehí, que va reblar que “Sabadell necessita una proposta municipalista, de centre i convergent”.

Fent memòria l’any 2019 el partit no va aconseguir prou vots per a entrar al Parlament català, un fet, que segons va apuntar el president, “no ha estat un inconvenient per a continuar fent la nostra política”. “Som conscients de la força que tenim actualment”, va dir Bonvehí, que va assenyalar “que cap força ha d’ocupar el nostre forat, ja que no seria just de cara a les persones que comparteixen el nostre model polític” per referenciar que el seu conjunt “té ganes de mirar endavant”. Preguntat sobre què els separava de Junts per Sabadell, Bonvehí va recordar “que legalment el PDeCat és qui va néixer de l’esperit convergent”.

“La Nova Faràndula”

Per aterrar a terreny municipal, Papiol va fer el tret de sortida a la nova candidatura amb una proposta que el grup anomena “La Nova Faràndula”. El portaveu va assegurar que en l’actualitat “la Faràndula no reuneix les condicions de mobilitat i fins i tot d’estructura interna” i per aquest motiu va proposar “obrir la mirada”. Amb el projecte, que consta de la creació d’un nou espai a l’actual Vapor Turull “tindríem una superfície que multiplica per cinc l’actual superfície de la Faràndula”, va afirmar Papiol. Del comunicat se’n desprèn que aquesta seria una fórmula per “repensar Sabadell amb un nou auditori polivalent” que hauria d’acollir tota mena de disciplines artístiques i escèniques, així com una pantalla gegant a l’exterior i un nou conservatori de música.