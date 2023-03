Un tercer túnel de Rodalies pel litoral de Barcelona. Aquesta és la proposta de FemVallès per millorar la connexió entre la capital catalana, el Vallès i el Baix Llobregat. L’entitat planteja construir un nou túnel de 2,5 quilòmetres entre l’Estació de França i el Morrot amb l’objectiu d’enllaçar línies de Rodalies i FGC existents i descongestionar la xarxa ferroviària, avui al seu límit de capacitat en estacions com la Sagrera i Sants.

Segons FemVallès, la nova infraestructura permetria enllaçar la línia del Maresme (R1) amb la de Sant Vicenç i l’Aeroport del Prat (R2). Així mateix, a través d’enllaços i de canvis en l’ample de les vies, es crearien dos grans anells ferroviaris per circular entre el Vallès, el Baix Llobregat i la capital catalana. Sant Cugat i Cerdanyola (avui R8) tindrien connexió directa amb el port i el Moll de la Fusta, al centre de Barcelona, Montcada i Reixac (R2 i R4), Cornellà o Sant Joan Despí (R4), entre d’altres.

L’arquitecte urbanista Manel Larrosa ha estat l’encarregat de presentar la proposta en un acte organitzat a Barcelona pel COAC, la Fundació Bosch i Cardellach i FemVallès aquest dimarts. L’expert sabadellenc demana fer una aposta per les infraestructures realistes, “no faraòniques”, dirigides al Vallès, el Baix Llobregat i el Maresme. “La prioritat de les inversions no ha d’anar dins de Barcelona, sinó a fora. Hem de tenir una visió regional”, ha assegurat.

Tot i això, Larrosa creu que el tercer túnel pel litoral també tindria beneficis per a la capital catalana. La infraestructura podria ser una excusa per crear un nou front marítim al Moll de la Fusta –on hi hauria una nova estació de Rodalies– i transformar l’actual estació de França. L’ordenació de les vies a l’àmbit del port permetria fer canvis urbanístics a la Marina del Prat Vermell, una de les zones de més creixement de Barcelona. “Té grans possibilitats i encaixa en la mentalitat barcelonina”, ha argumentat l’expert.

Nou túnel per Collserola

La xarxa d’FGC al Vallès també està al límit de la seva capacitat. 105.000 passatgers entren i surten de Barcelona cada dia a través del túnel de Sarrià, per on passen les línies S1 (Terrassa) i S2 (Sabadell). FemVallès vol aprofitar l’ampliació de la línia R8 entre la plaça d’Espanya i Gràcia prevista per la Generalitat i enllaçar-la a un nou túnel per sota de Collserola.

Segons Larrosa, així es podrien fer serveis directes entre el Baix Llobregat i el Vallès, també des de Sabadell, sense necessitat de fer intercanvi, utilitzant part de les línies existents d’FGC.

Antoni Abad: “El Vallès no pot ser la perifèria”

La proposta presentada per FemVallès té a veure amb els trens, però sobretot reivindica el paper de la comarca a Catalunya. El president de FemVallès, Antoni Abad, considera que s’havia de reobrir el debat sobre les infraestructures davant del centralisme de Barcelona: “El Vallès ha de superar la condició de perifèria metropolitana”, ha assegurat.

Abad considera la proposta no va contra ningú, sinó que busca sumar entre Barcelona i el seu entorn: “Barcelona és país, volem el seu lideratge. Però, des del màxim respecte, la capital viu intramurs. Hem d’aplanar Collserola. Ens hem de veure!”.