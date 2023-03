Preocupació per l’aigua

“Si no canvia la situació, perdrem la gespa dels espais verds”. Aquesta duríssima afirmació del coordinador d’Espai Públic de l’Ajuntament de Sabadell mostra la situació crítica, dura, excepcional que travessa la nostra ciutat i el país per la manca d’aigua i la sequera que ja dura un any i mig. Les reserves d’aigua de l’àmbit de Sabadell estan per sota del 30%, com a tota la Gran Barcelona, fet que ha implicat una presa de decisions per part de l’Agència Catalana de l’Aigua.

A efectes pràctics, les mesures de moment no afecten el consum humà, però sí el nostre espai públic i els nostres parcs urbans, que són el pulmó de Sabadell. La decisió autonòmica, que ha caigut de ple a la ciutat, suposa que les zones verdes de la ciutat deixin de rebre aigua a través del reg i només es reguin amb la pluja, si n’hi ha. I d’aquí la nostra preocupació: estem a març i queda molt per a l’estiu, i ja estem davant de mesures pròpies dels pitjors agosts.

Fem una crida a prendre mesures individuals per estalviar aigua. Si en fem un ús responsable, aconseguirem protegir un bé preuat i necessari per a les persones i també per a les empreses, sobretot a la indústria.