Cas Mercuri: demanen més de dos anys de presó per a Bustos per unes despeses a la FMC

L’acusació popular exercida per la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció (SBDLC) ha presentat l’escrit d’acusació de la peça 25 del cas Mercuri per les despeses irregulars fetes com a responsables de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), entitat que va ser presidida per Manuel Bustos.

S’adhereix, així, a les acusacions i a les penes sol·licitades per la fiscal especial anticorrupció en el seu escrit d’acusació emès recentment contra l’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos, la seva dona, Montse Costa, l’exsecretari general de la FMC Adolfo Moreno, i l’exdirector de la Fundació ACSAR José Antonio Cabanillas. Se’ls acusa de malversació de cabals públics per despeses de caràcter privat, una subvenció de 24.000 euros atorgada de manera irregular a la Fundació ACSAR i factures sense justificant.

Les penes sol·licitades

Per aquest motiu, demanen per a Manuel Bustos, en qualitat de president de la FMC, una pena de 2 anys i 1 mes de presó i 4 anys i 1 mes d0inhabilitació especial per ocupació o càrrec públic en l’administració local. A més, demanen 4 anys i 1 mes d’inhabilitació especial per l’exercici del dret a sufragi passiu pel delicte continuat de malversació de cabals públics, i indemnitzar a la FMC la quantitat de 5.565,75 euros en concepte de responsabilitat civil.

Pel que fa a Adolfo Moreno, es demana per a ell, en qualitat de secretari general de la FMC, la pena de 2 anys i 1 mes de presó i 4 anys i 1 mes d’inhabilitació especial per ocupació o càrrec públic electe en l’administració local. A més, es demanen 4 anys i 1 mes d’inhabilitació especial per l’exercici del dret a sufragi passiu pel delicte continuat de malversació de cabals públics, i indemnitzar a la FMC la quantitat de 860,37 euors en concepte de responsabilitat civil.

Per a José Antonio Cabanillas, en qualitat de director de la Fundació ACSAR, es demana la pena d’1 any i 1 mes de presó i 3 anys i 1 mes d’inhabilitació especial per ocupació o càrrec públic electe en l’administració local. A més, 3 anys i 1 mes d’inhabilitació especial per l’exercici del dret a sufragi passiu, tot pel delicte de malversació de cabals públics.

En darrer lloc, per a Montse Costa, esposa de Manuel Bustos i contractada com assessora de comunicacions de la FMC, es demana la pena de 3 mesos i 15 dies de presó, una multa de 450 euros i 3 mesos i 15 dies de suspensió d’ocupació o càrrec públic electe en l’administració local. A més, es demana 3 mesos i 15 dies d’inhabilitació especial per l’exercici del dret a sufragi passiu pel delicte de malversació de cabals públics, fet pel qual hauria d’indemnitzar a la FMC, de manera conjunta i solidaria amb Manuel Bustos, la quantitat de 252,58 euros en concepte de responsabilitat civil.

Una entitat jurídicament privada?

A més, Bustos i Moreno haurien d’indemnitzar a la FMC de manera conjunta i solidària amb 24.000 euros, import corresponent a la subvenció atorgada il·lícitament a la Fundació ACSAR.

La magistrada del Jutjat número 13 de Barcelona va arxivar aquesta peça, la número 25 del cas Mercuri, en considerar que els diners públics que rebia la FMC eren diners privats per la senzilla raó de ser una entitat jurídicament privada. La plataforma, però, ho va denunciar, i juntament amb la fiscalia anticorrupció va presentar recurs d’apel·lació, que al juliol de 2021 va ser estimat per la Secció Segona de l’Audiència de Barcelona, deixant sense efecte el sobreseïment del sumari i acordant continuar la instrucció davant el Tribunal del Jurat.

Manuel Bustos compleix una condemna de tres anys per dos delictes de tràfic d’influències. L’exalcalde va entrar a la presó un cop el Tribunal Suprem va ratificar la sentència condemnatòria el març del 2021. El sabadellenc va ingressar al Centre Penitenciari de Lledoners el 12 de gener de l’any passat.