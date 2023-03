Les notícies més destacades d’aquests divendres 17 de març del 2023 a Sabadell

L’actualitat a la comarca està centrada en les últimes hores en les denúncies per assetjament sexual a la UAB. Després que la universitat apartés un professor condemnat, aquest dijous ha esclatat un nou cas.

El centre universitari ha suspès de sou i feina durant catorze mesos un professor de filologia hispànica de la Facultat de Filosofia i Lletres per “fer prevaldre la seva condició d’empleat públic per obtenir un benefici indegut i per abús d’autoritat en l’exercici d’un càrrec”, segons ha informat la institució a la comunitat docent a través d’un comunicat.

La nova edició de les Vacances de la Gent Gran oferirà 2.500 places distribuïdes entre 18 destinacions amb Cadis, Portugal, Malta i Eslovàquia com a novetats. Les inscripcions s’avancen i seran del 27 de març al 14 d’abril i, per primer cop, es podran fer per Internet.

El pròxim 23 de març, alguns dels millors ciclistes del panorama internacional, com el campió mundial, Remco Evenepoel; el triple campió de La Vuelta i 2n classificat del Tour de França, Primoz Roglic; o el campió del Giro, Richard Carapaz, entre altres, seran a Sabadell amb motiu de l’arribada de la quarta etapa, de 188 quilòmetres i amb inici a Llívia, de la 102a edició de la Volta Ciclista a Catalunya.

La cadena de pizzeries Grosso Napoletano, amb presència al conjunt de l’Estat, aterrarà a Sabadell el pròxim 26 de maig. L’empresa obrirà una pizzeria al carrer de Gràcia, just al local on hi havia El Grazia, en què treballaran 14 persones, segons ha pogut saber el Diari de Sabadell.

Sabadell encara una recta final de setmana marcada per la tornada dels núvols. Aquest divendres, es preveuen cels tapats, però sense risc de precipitacions. De cara al cap de setmana, les nuvolades seran encara més protagonistes.