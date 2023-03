El Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha manifestat el “rebuig a qualsevol violència masclista” en la sessió ordinària mantinguda aquest dijous. Concretament, segons la declaració institucional que ha fet pública, ha condemnat “l’assetjament dut a terme pel professor Àlvar Sánchez del 2016 al 2018”. Es tracta del catedràtic de Física que ha estat condemnat a un any i mig de presó -en una sentència ratificada per l’Audiència de Barcelona- per assetjament sexual en l’àmbit de la funció pública. El Consell de Govern ha estat informat que des del 2018 la UAB ha treballat per “donar protecció a la víctima”, a la qual ha donat “assistència continuada i la defensa lletrada en el procediment penal”.

La mateixa declaració informa que la UAB ha treballat en aquests cinc anys per “desenvolupar l’activitat legal adequada” per garantir la finalització del procediment. En aquest sentit explica que “gràcies a la determinació de la víctima” i a la tasca de les persones que van intervenir en la preparació de la denúncia, “ara tenim sentència de caràcter penal en què, després d’acreditar els fets denunciats, es condemna el professor”.

El Consell de Govern de la UAB informa, a més, que un cop el Gabinet Jurídic ha rebut notificació formal de la sentència en segona instància per l’Audiència Provincial de Barcelona s’han pogut aplicar mesures cautelars “sense desvirtuar ni la valoració de les proves ni la qualificació del delicte”.

Un nou cas en les últimes hores

A parer de la institució, la resolució de cas demostra que la UAB avança “de forma decidida” en l’erradicació de les violències masclistes a les aules. Alhora assumeix que, de tots aquests processos, n’ha de treure “lliçons per fer més àgils i eficients” les seves actuacions.

Finalment, el Consell de Govern manifesta “empatia i suport a totes i cadascuna de les persones de la comunitat universitària que s’han pogut veure afectades per aquesta situació”.

Precisament, aquest dijous ha transcendit que un altre professor de la universitat, en aquest cas de la Facultat de Filosofia i Lletres, serà suspès de sou i feina durant catorze mesos a partir de dilluns vinent per abús d’autoritat. Vuit alumnes l’han denunciat per assetjament laboral, i una d’elles ho ha fet per assetjament sexual.