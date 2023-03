Tret de sortida a la 2a edició de la fira Sakura Matsuri

Els primers actes de la 2a edició de la fira Sakura Matsuri ja han començat. Per donar el tret de sortida a la cita, aquest dissabte al matí, s’ha celebrat la cerimònia inaugural als jardinets de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. A l’acte hi ha assistit l’alcaldable de Junts i responsable del programa de Projecció de Ciutat i Turisme, Lluís Matas; el regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés– en substitució de l’alcaldessa-; el cònsol general del Japó a Barcelona, Yasushi Sato i el president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Josep Maria Manyosa.

Enfortir les arrels

La cita ha començat amb la plantació d’un cirerer de la varietat Sakura Someiyoshino. “Una mostra d’amor i arrelament entre el Japó i Sabadell, una relació que esperem que duri molts anys”, ha declarat Matas. A continuació, organitzadors i representants de la Sakura Matsuri han atès als mitjans.

Matas ha començat destacat l’amor de Sabadell pel Japó, i també les ganes de visitar el país nipó. Durant la seva intervenció ha explicat les característiques de la Sakura Matsuri d’enguany. Aquestes són més de 50 activitats sobre la cultura i gastronomia japoneses dividides en 10 tallers, 11 xerrades, 2 concerts, 2 sessions gastronòmiques, 2 trobades empresarials, 6 activitats esportives, 2 projeccions de pel·lícules, 5 programes de ràdio, firma de llibres i la novetat del Tribuna Japó-Sabadell en l’àmbit empresarial. Actuacions que permetran a Sabadell “respirar Japó” i serviran per “consolidar els vincles entre Sabadell, Japó i Catalunya en àmbits empresarials i culturals”.

Els diferents actes se celebraran per tota la ciutat, involucrant espais i entitats com la Pista Coberta d’Atletisme o el Centre d’Esports Sabadell. A més a més, també s’han instal·lat dues pèrgoles, una als jardinets i l’altra al Racó del Campanar on es duran a terme diferents activitats. “És un pas endavant per la ciutat més enllà dels actes a la Fira”, ha especificat Matas.

A continuació ha intervingut Sato. El consol japonès ha remarcat la relació entre Sabadell i el seu país natal. “Sabadell va encertar molt en presentar aquesta iniciativa, n’estem molt satisfets i anhelem continuar creixent junts”, ha reblat. En referència a la plantació del cirerer ha animat a la ciutat a crear un parc ple d’aquests arbres. “Seria un bon espai perquè els sabadellencs i els japonesos poguessin gaudir junts”, ha afegit.

En nom de la Fundació ha parlat Manyosa, qui ha reafirmat el compromís d’aquesta amb el teixit sociocultural sabadellenc. “En els nostres 10 anys d’existència hem organitzat prop de 10.360 activitats atraient gairebé 1.360.000 persones, l’objectiu és continuar perquè en puguin ser moltes més”.

Per part de l’Ajuntament, Cortés– en substitució de l’alcaldessa- ha agraït la col·laboració dels assistents i promotors de la cita. També ha volgut destacar la “llavor i vincles” que representa la Sakura Matsuri en el teixit cultural de la ciutat.

Exposició de joguines

Després dels parlaments s’ha celebrat una visita a l’Espai Cultura. En aquesta nova edició de la Sakura Matsuri s’hi celebrarà una exposició de joguines tradicionals japoneses. Es podrà visitar durant tot el mes de març i, segons la seva comissària Anzu Maekaw “permetrà conèixer les característiques regionals de diversos indrets del Japó i enfortir vincles entre ambdues cultures”.

Candidats a la Japan Week

Un dels temes que ha centrat l’atenció ha estat el de la Japan Week. Ja que Sabadell es presentarà com a candidata per organitzar l’esdeveniment setmanal que presenta la cultura, l’art, la música, la moda, la gastronomia i l’economia del país nipó. “Volem optar a ser seu perquè projectaria encara més la marca Sabadell, és un dels nostres principals objectius i si no ho aconseguim aquest any, ho intentarem el vinent”, ha recordat Matas.

La primera cita de la fira Sakura Matsuri es va celebrar l’any passat rebent la xifra de 10.000 assistents. Dades que segons els organitzadors esperen superar en aquesta segona edició del certamen.