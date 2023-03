Castellar tindrà una nova piscina exterior

Gaudir d’una nova piscina descoberta ha estat una de les grans demandes de molts castellarencs en els darrers anys, que reclamen un espai més ampli davant l’allau d’assistents a l’actual Complex Esportiu de Puigverd. Després de diversos anys amb la proposta damunt la taula, l’Ajuntament de Castellar ha confirmat que el municipi disposarà d’una nova piscina municipal descoberta en un termini de dos anys. El nou equipament estarà situat entre el parc de Colobrers i les pistes d’atletisme.

El consistori ha licitat recentment les obres de moviment de terres i explanació del solar, de 6.500 metres quadrats, on es construirà l’equipament esportiu. La nova instal·lació tindrà una superfície de 1.500 metres quadrats de làmina d’aigua distribuïts en quatre vasos amb funcions diferenciades: un de lúdic, amb funcions de platja, un segon per nedar, un tercer com a espai de relaxament i, finalment, un quart per al públic infantil. Tots aquests espais d’aigua multiplicaran per sis la làmina d’aigua de l’actual piscina descoberta del Complex Esportiu de Puigverd. A més, triplicaran gairebé la superfície de les piscines que hi havia hagut històricament al carrer de Sant Feliu, on actualment hi ha l’escola El Sol i La Lluna.

El calendari dels treballs

L’equipament disposarà d’una superfície de gespa de 3.300 metres quadrats i de prop de 1.000 metres quadrats més de superfície pavimentada. L’edifici on hi haurà els vestidors, de 500 metres quadrats, disposarà també de servei bar. La intenció és que l’equipament, de baix manteniment i alimentat amb energies renovables, pugui utilitzar-se més enllà del període estiuenc i es connecti a través d’un camí amb els vestidors de les pistes d’atletisme

Segons les previsions, els treballs d’explanació del solar, valorats en 300.000 euros, estaran enllestits a la tardor i comportaran la reubicació del circuit de cros dins el mateix recinte de les pistes d’atletisme. Durant aquest mateix any està previst que l’Ajuntament pugui licitar i adjudicar també el projecte executiu de les obres, que es prolongaran durant tot el 2024 i part de l’any següent, de manera que l’equipament es pugui posar en marxa l’estiu de 2025.