Mobilitat, competitivitat

Per poder treballar, s’ha de poder arribar a la feina. Perquè l’economia funcioni, les empreses han de poder traslladar les seves mercaderies amb facilitat fins als centres logístics i fàbriques. Estem a les portes de veure com comencen les obres del Portal Sud de Sabadell, un dels principals avenços en mobilitat per connectar millor la ciutat amb la Gran Via, i també per donar un accés digne als polígons del sud, tant els de Gràcia com el Sud-oest i Sant Pau de Riu-sec. Com el Portal Sud, que és el fruit d’una llarga demanda veïnal i empresarial, les entitats econòmiques de la ciutat i els mateixos treballadors reivindiquen unes bones connexions entre el nucli urbà, els centres de treball i la xarxa de carreteres autonòmiques i estatals. Millores en les connexions viàries, com la ronda Nord acordada entre l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament, i en transport públic, com podria ser un augment de la freqüència d’autobusos i disposar de més serveis ferroviaris als polígons, són algunes de les solucions als problemes de mobilitat que planteja Sabadell. Anar a la feina no és una elecció, transportar mercaderies no és una opció. Garantir que això es pugui fer bé i ràpid és el deure de totes les administracions competents.

