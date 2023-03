Més enllà de la Gran Via

Per la seva magnitud, la Gran Via ocupa molts titulars els darrers anys. L’Ajuntament està destinant prop de 4 milions d’euros –cofinançats pels fons europeus Next Generation– per pacificar i naturalitzar aquesta via, i les obres que s’hi fan són visibles per a milers de sabadellencs, vallesans i la resta de persones que hi passen. Però la mobilitat de Sabadell no acaba a la Gran Via, i bona prova que cal aixecar la mirada per resoldre els problemes de la ciutat és l’avinguda d’Estrasburg, que connecta a plaça d’Espanya amb la ronda Oest i la C-58. Els veïns i comerciants de Can Llong ho tenen clar: cal pensar millores per reduir el trànsit en aquesta zona, i coincideixen amb els experts que és indispensable la ronda Nord perquè els veïns que venen de Castellar no hagin de travessar Sabadell per anar cap a Barcelona. Tanmateix, es posa èmfasi en la necessitat de millorar el transport públic, tant amb el perllongament dels FGC fins a Castellar com amb l’estació de Can Llong sobre la taula. A part, veïns i comerciants veuen amb bons ulls el nou aparcament a la llosa de ciment sobre la ronda Oest, i reclamen mesures per millorar la situació de la càrrega i descàrrega a l’avinguda d’Estrasburg, la qual cosa és problemàtica en una via de només un carril per sentit.

