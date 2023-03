Els prop de cent gats que malvivien al solar de Raimon Casellas estan en plena fase de reubicació: d’un espai insalubre a una zona 100% adaptada per a la seva supervivència. Aquesta nova llar provisional és un solar al barri d’Hostafrancs, a la cruïlla entre els carrers de Moratín i de Parellada. Un antic terreny fins ara en desús que havia estat un dipòsit de cotxes i que ara està en mans de l’Ajuntament.

Veïns del barri lamenten que “després de tants anys demanant equipaments al barri, ara que tenim un espai buit ens hi posen una gatera”. El Jordi, veí d’Hostafrancs “de tota la vida”, sosté que “una zona residencial no és el lloc més adequat per a una gatera”; i veuria molt més factible ubicar els felins a un espai als afores de la ciutat. En la mateixa línia, la Maria Àngels apunta que “hauria preferit que s’hi posés un equipament cultural pels veïns”, ja que “al barri hi ha gent gran i no tenim ni centre cívic, ni CAP, ni caixers i sempre ens hem de desplaçar fins al Centre”. Ambdós admeten que la presència dels gats no és “altament problemàtica” pel barri, però reconeixen que pels veïns més pròxims a la cruïlla pot ser “molest pels miols o per les olors”.

I així és. La part més amarga és per a la filera de cases del carrer de Moratín que comparteix paret amb aquesta gatera provisional. “No tenim res en contra dels animals, però el cert és que fa dies que he de dormir amb taps”, reconeix l’Albert, que viu en un d’aquests habitatges, i que assegura que la comunitat d’afectats ja s’ha organitzat per presentar una queixa conjunta. “És estrany que no s’hagi trobat una millor ubicació que un nucli urbà tenint en compte que Sabadell és molt gran”, conclou el veí

“Manca d’informació”

La crítica més compartida ha estat “la manca de sensibilitat per part del consistori a l’hora d’explicar-ho als residents del barri”, diu el Jordi, que apunta que gairebé tots van assabentar-se d’aquesta reubicació per la premsa o pels veïns curiosos que s’hi apropaven. “De cop i volta van aparèixer desenes de gats, sense cap mena d’explicació”. També l’Albert ha trobat a faltar més proximitat per part de l’Ajuntament: “S’ha portat malament des del principi.”