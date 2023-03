FOTOS | Les obres del Pavelló Oest, al 30%: “L’any 2024 estarà en marxa”

Les obres de construcció del pavelló dels Merinals ja van al 30%. Els treballs van començar a finals del passat estiu i ja s’ha aixecat part de l’esquelet del nou equipament, que ha tingut un cost de 6,8 milions d’euros i es converteix en la gran inversió municipal d’aquest mandat. “Si tot va bé, estarà en marxa a mitjans del 2024”, ha assegurat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. L’obra va sense retards, tot i que es va haver de repetir el procés de licitació.

“Sabadell és una ciutat molt esportiva i amb moltes entitats esportives”, ha comentat l’alcaldessa, recordant que avui la volta ciclista desemboca a Sabadell. Farrés considera que l’equipament, ubicat als Merinals, ajudarà a “dignificar” la zona entre aquest barri i Can Gambús, un barri en creixement. “Dotarà de més qualitat el barri”, sosté.

L’equipament s’està construint entre els carrers de Malta i d’Hongria de Merinals i tindrà més de 3.700 metres quadrats. Es tracta d’un pavelló construït de fusta i eficient en termes de sostenibilitat. Disposarà de tres pistes i una pista exterior amb graderia.

La pista interior serà de parquet i permetrà practicar tota mena d’esports: bàsquet, futbol sala, gimnàstica artística, patinatge o handbol. També hi haurà una sala polivalent, on es podran practicar activitats dirigides com zumba, ioga i aeròbic i una zona de bar. Tant a l’interior com a l’exterior del pavelló hi haurà grades i vestidors.

Al solar també s’ubicarà una plaça, nou arbrat, bancs i mobiliari urbà, com també nous llocs d’estacionament. Tot plegat serà dins una parcel·la de 5.124 m2 que forma part d’un solar més ample, on hi ha una reserva per construir-hi un institut.

El projecte del pavelló es divideix en dos lots. Durant el primer lot es duu a terme la urbanització i edificació: s’ha fet la fonamentació, l’estructura de formigó de l’edifici i la base de la pista interior. També l’estructura de cobriment de l’equipament i els treballs dels vestidors ubicats sota la grada. D’altra banda, els treballs del lot dos estan vinculats a les instal·lacions.