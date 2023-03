La reforma de la llosa de ciment de la ronda Oest dividirà l’espai en tres zones

La plataforma de la Ronda Oest (C-58c), situada entre els barris de Can Llong i Castellarnau, ha estat en els últims anys en el punt de mira, a debat sobre futur de la infraestructura. Segons ha reiterat l’Ajuntament, pròximament han de començar les obres per convertir-la en un espai de lleure. Els treballs, amb un pressupost de poc més de mig milió d’euros, dividiran l’àrea en tres zones diferenciades.

D’una banda, es crearà una zona cívica amb una pista per a l’educació viària i una altra per córrer. També hi haurà una zona esportiva amb cal·listènia i rocòdrom, a més d’aparcament i 2 punts de càrrega elèctrica. Segons detalla el consistori, l’actuació inclou també enjardinament. Així mateix, s’hi instal·larà un grup semafòric amb polsadors.

En un primer moment, es preveia fer-hi 200 places d’aparcament per donar ús en aquest espai, ara en desús. Però el consistori i veïns van acordar fer canvis en el projecte per incloure-hi més usos. Les obres a l’espai entre el carrer de Sarajevo i l’avinguda d’Estrasburg tindrien una durada de sis mesos.

Més de 7 milions d’euros a Can Llong i Castellarnau

El projecte forma part d’una sèrie d’actuacions a Can Llong i Castellarnau, reivindicades pel Govern municipal, amb una inversió superior als 7 milions d’euros. Entre les intervencions que s’han portat a terme o estan ja projectades, figuren la urbanització del Parc de les Aigües o de la plaça de Lisboa. Durant els darrers anys, a més, s’han renovat jocs infantils i l’enllumenat a diferents espais i s’hi ha plantat arbrat.

Un altre dels principals focus d’atenció a la zona són els projectes de l’edifici de l’Escola Virolet, l’Institut Arraona de Can Llong i el nou CAP Can Llong. L’alcaldessa, Marta Farrés, ha diferenciat les actuacions precisament en dues línies. D’una banda, aquelles que tenen a veure amb millores de l’espai públic. I, de l’altra, en el seguiment d’aquells equipament que depenen de la Generalitat. “Parlem dels edificis de l’escola Virolet i de l’Institut o de la dotació del nou CAP Can Llong. En tots els casos, i recollint les demandes dels veïns, hi estem a sobre, reclamant al Govern de Catalunya el que creiem que aquesta zona de la ciutat necessita i mereix”, ha reivindicat.

El Parc de les Aigües i altres nous espais per a la ciutadania

El Govern municipal assenyala la urbanització del Parc de les Aigües com una de les accions més destacades, on es continua avançant els treballs per convertir-lo en un nou pulmó verd de 70.000 m2. S’hi han fet els moviments de terres, els camins, l’enllumenat, la passarel·la-mirador i les instal·lacions. També s’estan portant a terme els treballs de jardineria, que es faran durant aquest primer semestre de l’any perquè després les plantacions es puguin acabar de consolidar i créixer. Tot plegat correspon a la tercera fase de les obres, on s’inverteixen més de 4 milions d’euros.