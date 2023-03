La transformació del carrer Major, entre els canvis més notables al districte 2

La transformació de l’espai públic dels barris de la Creu Alta i Can Puiggener, al districte 2, ha comportat millores als carrers, places i parcs públics d’aquestes zones de la ciutat. Entre els projectes que s’han dut a terme, hi ha la transformació del carrer Major, la plaça de les Escaldes-Engordany, la posada al dia d’una quinzena de zones de jocs infantils, la plantació de 255 arbres, la pavimentació de carrers i la millora de l’enllumenat.

Entre les actuacions destaca la transformació del carrer Major, un dels punts amb més moviment de persones dins del barri de la Creu Alta. Les obres han permès pavimentar el carrer a un sol nivell, de manera que el ferm coincideixi amb el nivell de cota de la vorera i amb l’espai de la plaça de la Creu Alta. Així, s’ha guanyat un espai accessible adjacent a la plaça, que ha passat a ser de prioritat per a vianants, garantint l’accés de vehicles a guals.

Un altre dels punts on s’ha actuat és la plaça de les Escaldes-Engordany. Els treballs han millorat l’accessibilitat a aquest espai, amb la reparació del paviment i la creació de tres rampes per substituir els esglaons, l’adequació de reixes d’embornals, així com la instal·lació d’una barana als dos esglaons d’entrada a la plaça pel carrer de Francesc Bellapart. També s’ha pintat el mur exterior, els bancs i la font. Quant a la millora de la vegetació, s’hi han retirat els arbres morts o en mal estat i s’hi han plantat 4 nous exemplars i més de 200 unitats d’arbustiva i s’ha renovat la xarxa de reg.

Les obres al Taulí

Entre les millores d’accessibilitat al districte, s’han iniciat les obres per millorar els accessos al parc del Taulí, a la cruïlla de la Gran Via amb carrer de Sant Maties. Les actuacions inclouen la supressió del pas soterrat i l’eliminació de barreres arquitectòniques i la instal·lació d’un nou pas de vianants per afavorir la seguretat en l’arribada a la porta principal de l’hospital.

Altres actuacions destacades que s’han dut a terme són la pacificació tàctica del carrer de Sant Domènec, la millora de l’accés a la zona esportiva de Can Puiggener i la renovació de les voreres entorn la plaça del Sastre.