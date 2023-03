La recuperació dels horts il·legals de Can Llong i Cifuentes entra en una nova etapa

El desmantellament dels horts il·legals de Can Llong i Cifuentes continua un mes després d’haver començat. Des d’aquest dilluns s’estan desmantellant els terrenys que són propietat de l’Ajuntament, un cop ja s’han netejat els que corresponen a l’empresa municipal d’habitatge, Vimusa. El Govern subratlla que “la intervenció, en tots dos casos de finques municipals, té com a objectiu endreçar aquest àmbit”. En un futur, l’executiu hi voldria construir habitatge públic.

La zona s’havia convertit en un focus de conflictes en els últims anys, per la qual cosa el consistori va decidir actuar per erradicar-los. El passat 21 de febrer, les excavadores van entrar als terrenys per enderrocar les construccions i els horts que hi havia.

En aquest punt de la ciutat, entre la ronda d’Europa i la ronda Oest, els veïns havien denunciat diverses problemàtiques provocades pels botellots i consum de drogues, sorolls i música durant la nit, baralles i acumulació de brutícia i abocaments incontrolats de deixalles com fustes, plàstics i matalassos, entre altres elements. L’octubre de l’any passat hi va haver un incendi.

Abans d’arribar al desmantellament s’ha seguit un procés burocràtic que ha durat un mínim de dos anys. La tramitació s’ha dut a terme d’una forma o altra segons si eren propietat de Vimusa o de l’Ajuntament. En els últims mesos s’han fet altres accions tancar part dels accessos rodats a la zona i s’hi han instal·lat senyals de prohibició d’entrada i circulació a través dels camins de les parcel·les ocupades, amb l’excepció dels serveis d’emergències, i s’ha incrementat la vigilància. Per altra banda, hi ha altres parcel·les que són de propietat privada.