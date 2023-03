Elisabet Bach (Pimec): “Els autònoms són la xarxa del territori: generen riquesa i ocupació”

La reforma del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), en vigor des d’inicis d’any, té “clars i obscurs”. Així ho assegura la presidenta d’Autònoms Pimec, Elisabet Bach, que, de totes maneres, afirma que és “transitòria”. En aquest sentit, Bach considera positiva la nova proposta sobre les cotitzacions i, en canvi, és del parer que els autònoms tenen dret a millors prestacions d’atur, jubilació o incapacitat temporal, entre d’altres.

Cal tenir en compte que Sabadell és la segona ciutat de Catalunya amb més empleats per compte propi (13.915, segons les darreres dades de 2022). Al Vallès Occidental, en conjunt, n’hi ha més de 60.000. Això sí, el nombre d’autònoms a Sabadell i la comarca s’ha estancat en els darrers mesos.

Les dades ens diuen que hi ha un estancament de la xifra d’autònoms. Hi ha preocupació al respecte?

No, perquè l’estancament és molt petit, pràcticament ínfim, tant a Sabadell com a la resta de Catalunya. Així i tot, s’està donant una paradoxa que ens preocupa: falten professionals en alguns sectors, però encara tenim un percentatge d’atur important. Això ens ha de fer entendre que s’han de donar facilitats perquè hi hagi autònoms, que són els qui formen la xarxa del territori. Fan que hi hagi diversificació de sectors i, en definitiva, generen riquesa i llocs de treball.

La nova reforma del RETA va en aquesta direcció?

La reforma és transitòria, un punt i seguit fins al 2025, però, pensem que afavoreix l’emprenedoria, tot i que encara és d’hora per dir-ho, ja que té clars i obscurs. Això sí, considerem que iniciar-se com a autònom o arrencar un negoci de zero és un risc i, per tant, des de Pimec creiem que fan falta més polítiques actives de formació ajudar als autònoms en aquesta fase inicial, sempre complicada.

Què en penseu del nou sistema de cotitzacions?

És un canvi de mentalitat. Abans podíem triar la quota que volíem pagar, mentre que ara pagarem en funció del rendiment de la nostra activitat. Des de Pimec defensem que això és només un punt de partida i caldrà veure si a mitjà termini el sistema és prou just o no. El que sí que no és just és la normativa de cotització dels autònoms societaris.

I pel que fa a les prestacions?

S’ha fet una petita millora amb la prestació d’atur, tot i que encara és difícil accedir-hi. Els autònoms tenen dret a millors prestacions, sigui quina sigui. Amb això estan en inferioritat de condicions respecte als treballadors per compte d’altri.

Quina previsió hi ha de cara el 2026, quan es torni a posar sobre la taula la reforma?

Hi ha incertesa. El govern que hi hagi el 2026 decidirà com quedarà finalment el RETA. Des de Pimec reclamem que arribat el moment es mesurin les dades d’autònoms després del període transitori i es prenguin decisions al respecte. Només es pot legislar sobre el RETA si es té un profund coneixement sobre com ha funcionat.