La Casa Duran serà la futura oficina de turisme de Sabadell i també la seu de la Capital de la Cultura Catalana del 2024. El Govern municipal té pendent licitar les obres i, de moment, va tres mesos tard. Estava previst que la primera fase de les actuacions es fes el primer trimestre d’enguany, però no ha estat així. Les obres han topat amb alguns esculls –es van treure a licitació un primer cop i van quedar desertes–, però, dit això, també convé remarcar que el ritme de l’administració hauria d’accelerar, i més quan es tracta d’una obra menor i que depèn d’un calendari: la capitalitat de la cultura catalana de Sabadell serà el 2024, i és aleshores quan ha d’estar llest.

Les administracions, no només l’Ajuntament de Sabadell, necessiten mecanismes per agilitzar tràmits i gestionar amb més diligència. Els primers perjudicats del sistema són els mateixos treballadors públics i, de retruc, els efectes del sistema burocràtic acaben repercutint en tota la ciutadania. L’Ajuntament hauria de fer passos decidits per eliminar i automatitzar certs procediments interns per tal d’incrementar el ritme d’execució de les obres públiques. Avui hem parlat de la Casa Duran, però hi ha molts i molts més exemples en què s’evidencia el mateix problema.