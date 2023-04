Triquell retorna a Eufòria

El pas de Triquell a Eufòria va tenir dues cares. La primera, l’èxit. I és que el talent show musical de TV3 li va aportar una bona part de la notorietat que, amb el temps, s’ha anat construint dins la indústria. La segona, com ell mai amaga, la de sentir-se “un producte”.

No obstant això, i com aquell fill pròdig que sempre torna a casa, Triquell va visitar aquest divendres la gala d’Eufòria. El jove cantant va aprofitar la seva presència per presentar el seu nou àlbum amb cançons pròpies, “Entre fluids“. Amb un medley de “Jugular” i interpretant “CBD i espardenyes” va recordar, si és que algú encara no ho sabia, el perquè va ser un dels concursants més aclamats de la darrera edició.

Carlos continua

Pel que fa a Carlos, l’última esperança sabadellenca, va sorprendre el públic amb la seva versió de “Tu me dejaste de querer”, de C. Tangana. Interpretació que va rebre molt bones crítiques i que li permet continuar una setmana més al programa.

🔥 En Carlos ha sorprès tothom amb la seva versió de "Tu me dejaste de querer", de C. Tangana. De fet, creiem que fins i tot C. Tangana 🕺 n’estaria orgullós: o enfadat, perquè en Carlos li hagi robat el protagonisme. #EufòriaTV3 ▶️ Carlos: "Tu me dejaste de querer" @c_tangana… pic.twitter.com/y6eONEE3fT — TV3.cat (@tv3cat) March 31, 2023