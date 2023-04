La Crida i Cs se sumen a ERC per demanar investigar el cas Rodríguez

ERC, Crida per Sabadell i Ciutadans s’han aliat per demanar una comissió d’investigació sobre el cas Rodríguez. Volen saber “què hi ha de cert” en les acusacions de corrupció que va fer l’extinent d’alcaldessa en un correu electrònic dirigit a Marta Farrés, hores abans de ser expulsat de l’executiu local. Els tretze regidors han exigit la convocatòria d’un ple municipal extraordinari que serveixi per activar la investigació interna.

Segons els signants, l’objectiu de la comissió és investigar i estudiar el correu electrònic enviat per Rodríguez, en què assegurava que polítics i funcionaris de l’Ajuntament “prevaricaven i actuaven amb “connivència” amb les concessionàries de la neteja i dels aparcaments públics, Smatsa i Saba. De moment, és l’únic fil d’on estirar: Rodríguez no ha aportat un sol document que provi les acusacions.

A partir d’aquí, volen indagar en els expedients municipals i demanar declaracions de polítics i tècnics. “No és un tema de partit, és un tema de ciutat. Ens hem posat d’acord en una qüestió fonamental: que no hi hagi risc d’irregularitats a l’Ajuntament”, afirma l’alcaldable i portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, que hi insisteix: “L’ombra de la corrupció no pot tornar a atacar Sabadell. La ciutat no s’ho mereix”.

Farrés va expulsar Rodríguez després d’una reunió molt tensa, en què assegura que va rebre amenaces i coaccions del regidor. Fernàndez ho considera una “cortina de fum” per “desviar l’atenció” de la qüestió de fons, les possibles irregularitats.

Sense majoria aparent

El ple que decidirà sobre la comissió d’investigació encara no té data. L’Ajuntament té quinze dies per contestar a la petició conjunta dels partits. El calendari per fixar una data és delicat: la polèmica destitució ha irromput en plena precampanya, quan falten menys de dos mesos per les eleccions municipals.

La iniciativa està en l’aire. ERC, la Crida i Ciutadans sumen 13 dels 27 regidors de l’Ajuntament de Sabadell, un per sota de la majoria absoluta. Junts i la regidora no adscrita s’han desmarcat. Ironies del destí, el mateix Jesús Rodríguez –que està de baixa– podria ser decisiu i ser el vot número 14 per a la creació de la comissió d’investigació.