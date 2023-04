Les notícies més destacades d’aquest dimecres 5 d’abril a Sabadell

L’actualitat informativa a Sabadell ha estat marcada en les últimes hores pel ple municipal d’abril, que ha deixat un seguit de notícies rellevants a la ciutat.

L’Ajuntament de Sabadell ha atorgat gairebé un milió d’euros en subvencions en el ple municipal d’aquest mes d’abril entre una trentena d’entitats. Concretament, són 932.600 euros destinats a fomentar projectes que impulsen entitats de diferents àmbits i que es duran a terme al llarg d’aquest any. El tràmit no ha estat exempt de polèmica, ja que ERC ha reclamat arribar a més entitats i la Crida demana no pensar electoralment tenint en compte que d’aquí a dos mesos hi ha eleccions municipals.

El Govern català va tirar endavant les seves mesures contra la sequera malgrat les discrepàncies amb l’oposició. L’executiu de Pere Aragonès ha aprovat la proposta que va posar sobre la taula als partits en la cimera especial per la sequera de divendres. L’executiu ha optat per posar en marxa les mesures plantejades, com per exemple que les piscines municipals o comunitàries es puguin omplir.

Les parelles que vulguin es podran casar gratuïtament al Saló de Plens de l’Ajuntament. La comissió encarregada d’elaborar el primer Reglament de Cerimònies Civils ja té el document enllestit i s’espera que s’aprovi al ple pròximament, encara sense data.

Els carrers de Sabadell acolliran quatre Via Crucis per Divendres Sant: al Centre, la Creu Alta, Ca n’Oriac i, tres anys després, torna la tradicional processó de Can Puiggener. D’altra banda, l’Hermandad Nuestra Señora Virgen de la Fuensanta organitza a la Parròquia del Sagrat Cor de Ca n’Oriac una nova processó que recorrerà els carrers del barri.

En només 10 minuts, el festival Embassa’t va esgotar les mil primeres entrades, amb descompte, pel concert de The Tyets, que tancarà la seva 15a edició, el 21 de maig a les 20h a l’Amfiteatre del Parc de Catalunya. En total, se n’han posat a la venda 3.000 i en queden menys de 500. Els abonats del festival hi podran assistir gratuïtament.