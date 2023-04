Sabadell comptarà amb un nou hotel el 2026

D’aquí a tres anys, Sabadell tindrà un nou hotel i una nova zona de restauració a Sant Pau de Riu-Sec. El promotor alemany Europa Center invertirà entre 12 i 15 milions d’euros per a la construcció d’un allotjament que comptarà amb un total de 120-130 habitacions. En cap cas es tractarà d’un hotel local, si no d’una marca internacional, de tres estrelles, del perfil bed&breakfast de les cadenes Ibis o Accor.

La parcel·la en qüestió està ubicada al xamfrà dels carrers de la Vall Moranta i de Can Diviu, entre l’ermita de Sant Pau de Riu-sec i l’empresa de materials de construcció Leroy Merlin. En aquesta operació, tancada el passat 2020, va participar-hi l’empresa sabadellenca Zion. “Esperem poder entrar la llicència d’obres abans d’acabar l’any. L’Ajuntament ha entès molt bé el projecte i la construcció ronda els vint mesos. Si tot va sobre el previst, a finals del 2025 o principis del 2026 podríem tenir l’hotel construït”, explica el director comercial d’Europa-Center, Roger Cardona.

Tot i saber-se que el nou hotel comptarà amb més d’un centenar d’habitacions, encara no es coneix quantes plantes tindrà –la superfície construïda no superarà els 5.000 m2–, però un dels requisits que haurà de complir és que no podrà ser excessivament alt pel risc que comporta la seva ubicació, tenint en compte la seva proximitat amb l’Aeroport de Sabadell. “El terreny ja té un ús compatible amb el de l’hotel. Aquest sector va iniciar-se amb l’Ikea, i un cop superada la crisi, ja fa un parell d’anys que s’ha consolidat, amb l’arribada de Toyota o l’ampliació de terrenys per a noves empreses i d’activitats econòmiques, no només del sector retail”, afegeix Cardona.

Per conèixer el nombre total de llocs de treball que generarà la construcció d’aquesta nova oferta de serveis a la zona sud de la ciutat caldrà esperar uns mesos, almenys, fins que no es materialitzi alguna de les converses amb uns dels grups hotelers amb els quals està negociant Europa-Center.