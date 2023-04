Ca n’Oriac veu amb bons ulls invertir més a la seva àrea comercial

Una àrea comercial amb inversió pública, però també privada per fer més atractiva la compra al barri i atraure nous clients. Una majoria de comerciants de Ca n’Oriac veuen amb bons ulls la implantació d’una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU), una entitat publicoprivada que busca invertir més a aquesta àrea comercial –un tram de l’avinguda de Matadepera i alguns carrers adjacents– per reforçar el pols comercial de Ca n’Oriac.

Després d’uns mesos de reunions i sondejos entre els comerciants, “un 98% dels emprenedors de Ca n’Oriac Comerç està d’acord amb adoptar aquest model”, assegura Miguel Tello, president de l’associació de comerciants.

Això no acaba aquí: el ple de l’Ajuntament ho haurà d’aprovar i, aleshores, 233 comerços estaran cridats a les urnes per donar el seu ‘sí’ o el seu ‘no’ a aquesta col·laboració publicoprivada. “Ha de participar com a mínim un 50% del cens per validar el projecte. Guanyarà l’opció més votada”, sosté Tello.

El comerciant assegura que confia en l’èxit del projecte, que ja s’aplica a altres barris i ciutats europees, perquè “la gent està molt animada”. Si és així, comerciants i empresaris treballaran plegats amb l’Ajuntament per invertir i millorar la zona.

Què és un APEU?

Un APEU és un instrument de col·laboració publicoprivada que busca l’impuls econòmic i comercial d’una zona delimitada que ha impulsat l’associació de comerciants i que contempla la Generalitat de Catalunya. Qui ho paga? Els comerciants amb botigues (obertes o tancades) de la zona beneficiada pagaran unes quotes mensuals–que encara s’han de definir– durant un mínim de tres anys i un màxim de cinc.

Amb el vistiplau de l’Ajuntament, els empresaris podran invertir a la seva zona per fer-la més uniforme: inversió en jardineria i flors, reforç (que no pas substitució) de la neteja urbana, un sistema de seguretat privada, reendreçar l’espai públic o l’organització d’activitats per a promocionar o dinamitzar l’activitat del comerç.

A l’Estat encara no s’ha posat en marxa cap APEU: Catalunya n’és pionera, tot i que ja existeix a altres ciutats europees. En el cas de Ca n’Oriac, seria el primer barri (i no pas centre urbà) on es posaria en marxa.