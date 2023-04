Una sabadellenca recull un premi nacional pel seu treball de recerca

La sabadellenca Estel Gubianes, estudiant de 2n de Batxillerat a l’Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell, va ser premiada el passat mes de març amb el Premi Nacional Don Bosco, un certament a escala de país que organitza anualment l’Escola Salesians de Saragossa. El jurat dels premis, que reconeixen projectes d’innovació i investigació de centres tant de titularitat pública com privada d’arreu de l’estat, va atorgar la primera posició en l’àrea de Ciències Socials i de la Salut a Gubianes pel seu treball de recerca titulat “Estudi comparatiu de les diferents teràpies cel·lulars”.

Tractar lesions medul·lars

“El meu treball és un estudi comparatiu entre diverses teràpies cel·lulars que podem utilitzar per tractar les lesions medul·lars en els humans“, subratlla la sabadellenca, molt emocionada després de rebre aquesta distinció nacional. “Estic molt contenta: és molt gratificant veure com la feina dona els seus fruits”, sosté Gubianes.

La seva investigació, que s’emmarca dins del Treball de Recerca de Batxillerat, va començar a prendre forma el tercer trimestre de 1r de Batxillerat quan “vaig començar a fer recerca autònoma, juntament amb l’ajuda del meu tutor, el Sergi Bonet”, detalla. És indispensable formular uns bons fonaments i unes bones hipòtesis abans d’encarar la feina de camp, segons la guanyadora; és per això que només aquesta fase prèvia al treball ja li va ocupar tot l’estiu. “Del treball, finalment, he pogut extreure que fins al moment, les cèl·lules més prometedores pel que fa a la regeneració són les autòlogues del sistema olfactiu”, detalla a tall de conclusió Gubianes.

Ara, ja a punt d’acabar el 2n de Batxillerat i d’encarar els estudis universitaris, Gubianes assegura que “des que vaig entrar a l’ESO he pogut tocar de primera mà la investigació, però ara, al Batxillerat, s’ha dimensionat i he experimentat amb moltíssimes coses més”.

Nominada a més certàmens

La estudiant va presentar el treball a Saragossa, on va haver de desplaçar-se durant tres dies a recollir presencialment el premi, i prèviament, a passar les fases de selecció que constaven d’una exposició davant d’un tribunal especialitzat. El Premi Don Bosco, però, no ha estat l’únic certament que s’ha interessat per la tasca de la sabadellenca. “Vaig presentar el treball també a Exporecerca de Barcelona”, relata Gubianes. Es tracta d’una fira internacional on participen les comunitats d’Espanya i on la sabadellenca opta a ser premiada en la categoria de treballs de recerca. “Ara mateix soc una de les dotze finalistes, però fins al dia 14 d’abril no sabrem qui és el guanyador”, conclou.

Després d’aquesta aventura, la sabadellenca relata que “està a punt per accedir a la Universitat a estudiar el que més m’agrada, la biomedicina”.