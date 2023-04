La natació: el trampolí d’una relació

A partir de l’estiu del 2018, durant una concentració amb la selecció espanyola a Font Romeu per preparar els Jocs dels Mediterranis d’aquell mateix any, la relació entre la Marina Garcia i l’Álex Castejón va passar de ser estrictament professional a ser-ho també en l’àmbit personal.

Cinc anys després, els nedadors del Club Natació Sabadell han consolidat una relació entre dos esportistes d’elit que han viscut i viuen les dues cares de la moneda en el món de l’esport, siguin èxits o decepcions, i el dia a dia fora de l’aigua. Un còctel que pot semblar explosiu, però al qual ells han sabut trobar l’equilibri. “En el nostre esport es fracassa molt, sigui en els entrenaments o en les competicions quan no aconsegueixes la marca que esperaves. Tenir una persona com la Marina, que sap de què va aquest món, és cabdal per veure les coses amb una altra perspectiva”, assegura Castejón, qui l’any passat va aconseguir penjar-se la medalla de bronze en els 200 m braça als Jocs del Mediterrani a Orà (Algèria).

Per la seva part, la Marina explica que la recepta per dur a bon port la relació i assolir un rendiment òptim a l’aigua és “saber connectar i desconnectar quan toca de la nostra feina. No tot gira al voltant de la bombolla de l’esport, i és per això que cal construir la teva vida fora de l’aigua, amb coses que t’il·lusionin, perquè arribarà un dia que s’acabarà. A l’aigua, podem passar hores un a cada carril sense dir-nos res”, explica la nedadora olímpica a Londres 2012 i Tòquio 2020.

La braça predomina el seu dia a dia a l’aigua, però com és la vida fora d’ella? La disciplina per ser el més ràpid durant les llargues jornades d’entrenament desapareix un cop s’entra a l’habitatge dels Castejón-Garcia. Allà, l’Àlex és l’encarregat de defensar-se als fogons, mentre que la Marina s’encarrega de les tasques domèstiques: “Ell és més creatiu i a mi no em surt de manera natural. En canvi, aspectes com la neteja m’agraden més i fem un bon tàndem”, reconeix Garcia.

Quan s’abaixa el teló –en el món de la natació mai es disposa de les vacances de la societat en general–, els dos nedadors del Club Natació Sabadell aprofiten per viatjar arreu del món i degustar la gastronomia, sigui catalana o asiàtica: “Es pot ser nedador i anar als restaurants, sempre que escullis opcions saludables, i no et mengis cinc pizzes”, riu Castejón.

De cara al Sant Jordi del 2033, d’aquí a deu anys, ambdós esportistes es veuen fora de les piscines: la Marina, en un centre multidisciplinari que combini la nutrició i la fisioteràpia, sigui dedicat o no a l’esport d’alt nivell; i l’Álex, en el món de l’empresa de l’àmbit financer, sempre connectat amb l’esport.