Sessions a Castellar per gestionar les emocions a la selectivitat

La selectivitat 2023 s’acosta i els alumnes de 2n de batxillerat es preparen per afrontar amb garanties unes jornades que serviran per orientar l’etapa final de la seva formació acadèmica. Més enllà dels coneixements teòrics, cal també estar preparat en l’àmbit emocional per obtenir els millors resultats.

Amb aquesta premissa, la Fàbrica, equipament juvenil de Castellar del Vallès, ofereix als alumnes de batxillerat tallers per treballar aspectes lligats al benestar i al control de les emocions en un moment on els nervis acostumen a aflorar amb força. “És una proposta que enguany s’ha volgut vincular a la Fàbrica, que és el punt de reunió dels joves a la vila”, especifica el regidor de Joventut, Dani Pérez. A l’equipament, s’ha creat un espai de treball amb tècnics, mestres i coordinadors dels instituts després d’una tasca prèvia de definició de les necessitats i demandes dels joves. “L’objectiu és donar eines a totes les persones que es presenten a la selectivitat”, resumeix, a través del control de la respiració, treballs corporals i altres activitats.

Aquests dies els alumnes de 2n de Batxillerat estan duent a terme un taller de relaxació a l’equipament juvenil La Fàbrica. 🧘‍♀️ L’activitat té com a objectiu que els alumnes tinguin tècniques per afrontar tranquil·lament els exàmens de selectivitat. 🙌📚 @lafabrica_castellar pic.twitter.com/cVyO2J6NvM — Fem Castellar (@femcastellar) April 25, 2023

De moment, aquest mes s’han celebrat tres sessions, que han comptat amb prop d’una trentena d’alumnes cadascuna. L’últim taller serà aquest mateix divendres, a les instal·lacions de l’entitat juvenil. En ells, hi han pogut participar estudiants dels dos instituts del municipi, tant l’INS Castellar com el Puig de la Creu, que també s’han mostrat molt satisfets amb la iniciativa. “En general, en fem una valoració molt positiva. És un recurs que portem temps treballant i posant a disposició dels joves. Que ells ho valorin positivament és encara més gratificant”, ha exposat Pérez.

Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) començaran el pròxim dimecres 7 de juny i s’acabaran el divendres 9. En els dies previs i durant les tres jornades, s’habilitarà un espai d’estudi nocturn per continuar treballant tots aquests aspectes. A més, totes les tècniques apreses serviran en el futur als adolescents en altres contextos. Segur que els joves que han passat en les últimes setmanes per aquestes formacions gestionaran els exàmens amb més tranquil·litat, disposant d’eines per respondre a l’exigència de la cita.