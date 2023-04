HISTÒRIA | El rodal de Josep Rosell i Casablancas

El passat mes de novembre, la Unió Excursionista de Sabadell (UES) va publicar el llibre Excursions per conèixer el Rodal de Sabadell, una guia que inclou 22 itineraris que transcorren íntegrament pel rodal de Sabadell i sumen en total 215 quilòmetres, 69 hores i 45 minuts per fer-los i 4.782 metres de desnivell. S’entén com a rodal aquell conjunt de camps i boscos del terme municipal que envolten la part urbanitzada de Sabadell. Els diccionaris, però, l’hi donen un significat diferent.

La primera vegada que es va parlar de rodal, en aquest sentit, fou l’any 1935, en una conferència de Josep Rosell i Casablancas que, l’any 1937 va publicar el llibre El Rodal de Sabadell, recull orientador, històric i descriptiu dels nostres voltants, amb pròleg de Miquel Carreras i editat per l’impressor Joan Sallent.

En el darrer paràgraf del pròleg, Miquel Carreras lloa la figura de Josep Rosell tot escrivint: “I en aquesta figura corpòria ens plau honrar la personalitat moral i social que s’hi alberga, el Josep Rosell, complidor, exacte i precís, com a tècnic que és; el soci, company, vocal d’excursió, conferenciant i president, alternadament, del Centre Excursionista Sabadell; la naturalesa quieta i transparent que pacifica i aclareix els aplecs on forma; el fill de la graneria del carrer de Manresa, que vol dir d’una família que establerta a Sabadell per generacions, s’ha incorporat el ritme de la ciutat i penetrat de l’aire dels seus camps, ritme i aire que avui donen a aquest llibre la tèbia vivacitat i la simpatia familiar que sempre hi trobaran, amb gaudi, els lectors”.

La paraula rodal va aparèixer, també, l’any 1995 al mapa del rodal i al llibre Itineraris pel Rodal de Sabadell del 2004, publicats igualment per la UES.

Al llibre El Rodal de Sabadell, del 1937, Josep Rosell explica de forma ben clara quina era la composició dels voltants de Sabadell d’aleshores, així, després d’un breu resum històric, parla del terme de Sabadell, del paisatge, de les fonts del voltant, de les masies, dels boscos, del riu Ripoll, de Sant Pau de Riu-sec, Can Feu, Sant Julià d’Altura, de la Salut, Sant Vicenç de Jonqueres, de Togores i la Torre del Canonge, de la capella romànica de Sant Nicolau, la Torre de Berardo, d’itineraris dels voltants, de la vida pagesa i el mercat, de camins antics, aplecs i festes populars, i d’altres coses remarcables. Amb una qualitat que Carreras qualifica de seriosa i desinteressada estimació als temes que tracta, d’entusiasme depurat, i de treball persistent, apurat i conscienciós.

Josep Rosell i Casablancas va néixer al carrer de Manresa de Sabadell el 17 de juny del 1891, a la casa que es coneixia com a cal Jamba, una graneria. Ell, però va ser tècnic electricista de professió i va treballar a l’empresa Guarro-Ventura, a cal Menna Claramunt i a La Electricidad, SA, encara que les seves facetes més conegudes foren com a excursionista, historiador i escriptor. Pioner del periodisme esportiu a Sabadell, va participar en la direcció i organització del Centre d’Esports Sabadell (CES) i molt especialment del Centre Excursionista Sabadell. Va ser redactor del butlletí del CES i redactor de La Veu de Sabadell en temes d’excursionisme.

De jove va jugar de porter amb el Centre d’Esports Sabadell, i l’any 1956 va escriure Els primers capítols per a la història del futbol a Sabadell. Va ser soci fundador del Centre Excursionista Sabadell, en què durant vuit anys en va ser president. Ja de gran va ser delegat de la UES al patronat del Museu d’Història de la Ciutat i membre actiu de la Fundació Bosch i Cardellach.

A més del llibre del rodal i del futbol, també va escriure la biografia d’Eduard Brossa, la de mossèn Gabriel Clausellas i 300 articles de diversos temes. També va impartir, entre 1933 i 1936, 54 conferències: una d’elles, el 17 de març del 1935, en la qual va donar als mestres i mestresses de la ciutat una interessant xerrada sobre El Rodal sabadellenc.

Josep Rosell i Casablancas va morir a Sabadell el 10 de març del 1977. Des l’any 1985, una plaça de Sabadell du el seu nom.

Un excel·lent i rigorós estudi sobre la biografia de Josep Rosell està contingut en el Treball de fi de Màster del curs acadèmic 2017-2018, Josep Rosell Casablancas, un saballut de soca-arrel, a càrrec del seu renebot Josep Lluís Campa Planas.

Josep Rosell va ser l’inductor d’un altre tresor de la cultura sabadellenca quan li va demanar al seu oncle Albà Rosell que escrivís sobre els seus records de Sabadell i en va sortir el magnífic Minúcies sabadellenques.

A la pàgina de presentació, en Xic de Cal Rosell (Albà Rosell) i dedicat al seu nebot Pepet de Cal Jamba (Josep Rosell), li escriu:

“Veig que en la teva comunicació del 15 de maig proposes: ‘En la teva darrera lletra em dius que podries parlar del Pau-Tara, del Caca, etc., o sia dels personatges típics i populars antics de Sabadell amb els que havies conviscut. Com que només en tinc un vague record, si un dia tinguessis gust i lleure de recordar els seus trets característics, fes-ho, i si me’ls envies, passaran a engrossir el meu arxiu de cosetes. T’ho agraeixo per davant’”.

Josep Rosell i Casablancas va ser un home molt important dins del panorama sabadellenc en moltes facetes, especialment a estudiar i descriure la ciutat i el rodal, perquè tal com diu Josep Maria Manyosa, president de la UES, “reivindiquem el rodal com el màxim i més gran capital natural de la ciutat”.