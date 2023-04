Lluís Matas (Junts) respon als ciutadans: “Volem posar-ho fàcil als autònoms”

Lluís Matas, alcaldable per Junts per Sabadell, s’enfronta a les preguntes dels veïns de la ciutat que han volgut demanar-li algunes concrecions sobre el seu projecte. En un acte organitzat al Diari de Sabadell, i amb la redacció plena de gom a gom, Matas inaugurava el cicle d’entrevistes en viu als candidats. Aquestes van ser les preguntes que els ciutadans van plantejar al número u dels juntaires:

P: Què pensa fer respecte a l’oci nocturn concentrat al Centre de la ciutat?

R: Tota la solidaritat amb els veïns. Els vam rebre fa uns mesos i això és un problema. Si hi ha llicència, no pots tancar-ho, has de fer complir normativa: seguretat, horaris, neteja… Hem de compatibilitzar oci i descans. Nosaltres apostem per alguna llicència més d’activitat a la Zona Hermètica.

P: Fa un any es va comprometre amb els veïns reformar la plaça de Mossèn Geis, un pacte que va fer amb l’equip de govern. No hi ha plaça.

R: Anem un any amb retard. A vegades, els tràmits burocràtics són lents i no depenen de nosaltres. Ens sap molt greu, és

una obra estratègica per a nosaltres, era una plaça nova al Centre a un entorn on fa falta més verd i més places. Hi haurà plaça? Sí, ja en pot estar segur.

P: A què creu que es deu que l’espanyolisme i certs sectors de l’independentisme situïn Junts com la força a batre?

R: En independentisme, ningú ens guanya. Som els del Puigdemont.

P: Si surt alcalde, defensarà el patrimoni de la ciutat? La Torre d’en Feu?

R: Des del Visit Sabadell el que hem fet és conservar, mantenir i promocionar els actius patrimonials de la ciutat. Industrial, modernista i les xemeneies. Per al Castell de Can Feu tenim la proposta de reconstruir els jardins modernistes per dignificar l’espai. I que hi hagi un operador privat que vulgui explotar-ho com a negoci de restauració, esdeveniments… com a Can Gambús.

P: Com a autònom que és, amb les dificultats burocràtiques i administratives que hi ha a Sabadell, quines propostes té Junts?

R: Crearem la figura del mentor empresarial. Transformaré Vapor Llonch en una autèntica fàbrica d’oportunitats i àrea d’aterratge. Anar a vendre Sabadell i posar als autònoms totes les facilitats del món. Incentius fiscals, bonificacions… Un Barcelona Activa sabadellenc, en un model millorat.