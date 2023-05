Veïns del districte 5è reclamen la biblioteca de Gràcia

‘Volem la biblioteca de 5è’. Sota aquest lema s’ha manifestat l’Agrupació de Veïns de Gràcia per reclamar la construcció d’una biblioteca al barri. El motiu és que el districte 5è (Merinals, Can Gambús, la Serra d’en Camaró, Can Feu i Gràcia) és l’únic de Sabadell que no té biblioteca pública, i fa anys que hi ha veïns que la reclamen.

“És una demanda que tenim des de 1973, és cert que en vam tenir una finançada per veïns, però no era suficient”, explica Joan Vives, vocal de l’Agrupació. “Des del 2006 el pla de biblioteques municipals estableix que cada districte en tingui alguna, en canvi, al 5è som els únics que no en tenim”, afegeix.

La manifestació organitzada ha aplegat unes 60 persones. Els convocats s’han manifestat des del Mur de la Llibertat fins a la plaça de Sant Roc on han cridat consignes a favor de la biblioteca.